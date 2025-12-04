Mediante una carta concejales de Bogotá piden a Unidad para las Víctimas garantías a comunidad embera

Bogotá

El concejal de Bogotá, Jesús David Araque, anunció que 43 concejales de todas las bancadas y partidos políticos se sumaron a su iniciativa para solicitar formalmente a la Unidad para las Víctimas que se garantice el retorno seguro, digno y voluntario a sus territorios de la comunidad indígena Emberá asentada en la UPI La Rioja.

Araque explicó que la petición elevada al Gobierno Nacional con el respaldo de la mayoría de concejales obedece al riesgo por las graves fallas estructurales que tiene la edificación donde está viviendo esa comunidad en el barrio Eduardo Santos, exactamente en la calle 4 con avenida Caracas.

“La UPI La Rioja alberga a cerca de 160 familias Emberá en un edificio que, según un diagnóstico técnico del IDIGER, presenta fallas eléctricas, fisuras, humedades y deterioros estructurales que exigen su evacuación definitiva para proteger la vida de los 388 niños, niñas, mujeres, adultos mayores y demás integrantes de la comunidad Emberá que permanece allí”, afirmó el cabildante.

De acuerdo con la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, 171 personas han manifestado su voluntad de retorno, 7 han solicitado reubicación, 43 optan por integración local, y 167 aún no definen su situación.