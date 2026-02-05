Hidroeléctrica Urrá detiene por completo su generación para mitigar las inundaciones en el Río Sinú

Montería

La empresa Urrá tomó una decisión operativa decisiva al apagar por completo las dos turbinas restantes que aún funcionaban en su Central Hidroeléctrica.

Esta acción tiene un objetivo claro: contribuir con la reducción de las descargas hacia el río Sinú para aliviar la crítica situación de inundaciones que afecta a múltiples municipios del departamento de Córdoba.

La primera unidad generadora fue retirada del servicio a las 12:19 de la tarde del miércoles 4 de enero , y la segunda a las 3:00 de la tarde, dejando fuera de operación las últimas dos turbinas que hasta entonces operaban al mínimo en la planta ubicada en Tierralta.

Una medida condicionada por el clima

La decisión no fue arbitraria, sino que respondió a una ventana de oportunidad proporcionada por el comportamiento hidrológico.

La compañía fundamentó su movida en la “disminución lenta pero sostenida” de los aportes de agua al embalse registrada durante la jornada del miércoles. Esta reducción en la entrada de agua a la presa permitió a la empresa ejecutar la maniobra para bajar las descargas totales aguas abajo.

No obstante, la empresa fue enfática en señalar que la efectividad de esta medida y su duración no dependen exclusivamente de su voluntad operativa, sino de factores naturales fuera de su control.

Urrá aclara que “la disminución de las descargas al río Sinú seguirán dependiendo de la disminución sostenida de los aportes al embalse”. En otras palabras, el éxito de la iniciativa para mitigar las inundaciones está directamente ligado al comportamiento futuro de las lluvias en la cuenca.

Un alivio esperado para la región inundada

Esta acción representa una esperanza de alivio para los municipios ribereños del Sinú, que enfrentan graves afectaciones por el desbordamiento del afluente.

Localidades como Montería, Cereté y Lorica, junto a otros catorce municipios más, registran daños severos debido a las crecientes. La medida busca reducir el caudal que llega a un río ya desbordado, mitigando así el nivel de las inundaciones.

Las primeras señales tras la decisión han sido positivas, aunque cautelosas. En las últimas horas, el embalse ha mostrado una leve disminución en su nivel.

El gerente técnico de la central hidroeléctrica, Enrique Kerguelén, confirmó esta tendencia al señalar una “lenta pero consistente disminución tanto de aportes como de las descargas a Río Sinú”.

Kerguelén expresó su esperanza de que esta situación se mantenga, agregando: “Esperemos que esta situación se mantenga y en las próximas horas y días podamos estar con unas descargas a Río Sinú mucho menores a las que estamos teniendo en la actualidad”.

La paralización total de la generación de energía en Urrá remarca la gravedad de la emergencia climática en la región y la disposición de la empresa a priorizar, de manera temporal, la seguridad de las comunidades aguas abajo sobre la producción eléctrica.

La mirada ahora está puesta en el cielo, a la espera de que las precipitaciones continúen su disminución para que la reducción en las descargas del embalse pueda consolidarse y traer un respiro tangible a la inundada cuenca del Sinú.