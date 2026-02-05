Hay alertas por fraude electoral y violencia en tres municipios de Norte de Santander: MOE

Norte de Santander

Desde la Misión de Observación Electoral - MOE - se dio a conocer el libro de Mapas y Factores de Riesgo Electoral, para los comicios que se llevarán a cabo este año 2026. Un documento elaborado por 37 analistas e investigadores que laboran en 17 instituciones.

“Este estudio identificó que para las elecciones nacionales de 2026 hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral por factores de fraude y violencia en el país. De estos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.

En el caso de Norte de Santander se pudo evidenciar que hay dos municipios en riesgo extremo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia. Estos son El Tarra y Hacarí. Además, La Playa de Belén presenta un riesgo alto.

Factores de riesgo de fraude electoral

Según el análisis de los expertos, para las elecciones a Cámara de Representantes se evidenció que dos municipios de Norte de Santander tienen un riesgo alto (Durania y Santiago) y siete tienen riesgo medio (Chitagá, El Tarra, Hacarí, Labateca, La Playa, Mutiscua y Puerto Santander).

Mientras que según los factores indicativos de fraude electoral para el Senado, hay dos municipios en riesgo alto (Durania y Santiago) y dos en riesgo medio (Hacarí y Herrán).

Factores de riesgo de violencia

Jairo Oviedo, coordinador regional de la MOE en Norte de Santander aseguró que “en lo que tiene que ver con los factores de violencia, 12 municipios están en riesgo extremo, entre ellos Cúcuta y Tibú. En riesgo alto están El Zulia, La Playa y Los Patios, mientras que en riesgo medio están Lourdes, San Cayetano y Villa del Rosario”.

Hay que tener en cuenta que estos factores de violencia corresponden, según la MOE, a las amenazas al proceso electoral derivadas de la injerencia e intensidad del conflicto por parte de grupos armados ilegales, la violencia contra liderazgos, las afectaciones a la movilidad humana y las violaciones a la libertad de prensa durante 2025.

Además, la Misión de Observación Electoral da a conocer cómo se encuentra cada municipio de Norte de Santander frente a las categorías analizadas:

Riesgo electoral 2026. / Imagen: MOE. Ampliar

“Estos registros y sus conclusiones reflejan dinámicas locales que requieren atención específica en cada entidad territorial, y muestran la importancia de fortalecer la presencia institucional y el control ciudadano en el Norte de Santander”, concluyó Oviedo.