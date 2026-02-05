El Banco de la República advirtió que podrían venir nuevas alzas en las tasas de interés

Desde Cartagena, el gerente del emisor, Leonardo Villar, aseguró que esta decisión obedece al cambio en las expectativas de inflación, que dejaron de caer en 2025, lo que impidió continuar con la reducción de las tasas.

“En este contexto, a menos que las expectativas de inflación se ajusten a la baja, podrían ser necesarios aumentos adicionales en la tasa de política”, indicó.

Asimismo, aseguró que “el Banco de la República se enfrenta hoy al grave riesgo de perder credibilidad en su compromiso con la meta de inflación. Esto hace que debamos tomar decisiones que no nos gustan y que además son dolorosas e impopulares en el corto plazo, pero que consideramos necesarias y convenientes para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y el bienestar de los colombianos a mediano y largo plazo”.

El gerente del banco, quien participó en el 28° Congreso de Tesorería de Asobancaria, finalmente explicó que las principales razones que llevaron a la Junta a frenar la reducción de tasas fueron el incremento del salario mínimo, las presiones fiscales y el dinamismo de la demanda interna.