Llegan las grúas más grandes de Sudamérica al puerto de Buenaventura

Son grúas pórtico que llegaron al puerto de Aguadulce que celebrara sus diez años de operación en Buenaventura, con la más alta tecnología de punta.

Son grúas calificadas como las más grandes que hoy en día operan en Sudamérica, según describió Lina María Hurtado, vocera del terminal marítimo de Aguadulce.

“Son grúas con toda la tecnología que nos hará más competitivos ante el mundo. Esto será un referente para Colombia y para el mundo en comercio exterior. A nivel nacional e internacional, esto muestra cómo seguimos apostándole al distrito de Buenaventura, cómo seguimos gestando y conectando oportunidades”, añadió la funcionaria.

“Seguimos demostrando que en la sociedad puerto industrial Aguadulce, apostamos y creemos en Buenaventura porque seguimos conectando oportunidades. La llegada de estas nuevas grúas pórtico han sido calificada como un hito para el puerto de Buenaventura”, culminó diciendo Lina María Hurtado, vocera del terminal marítimo de Aguadulce.