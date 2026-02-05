En marzo comenzará la construcción del aeropuerto del Café

Fotos: render Aerocafé (archivo) y Jorge Eduardo Rojas, ex ministro de Transporte y actual alcalde de Manizales (Función pública).

El Eje Cafetero se prepara para un despegue histórico. En marzo iniciarán las obras del Aeropuerto del Café, una megaobra ubicada en Palestina, Caldas, que en su primera etapa requerirá una inversión de $826 mil millones.

Así lo confirmó Fernando Merchán Ramos, gerente del Patrimonio Autónomo de AEROCAFE, en diálogo con 6AM W.

Dijo que este anuncio representa un avance clave para un proyecto largamente esperado en la región, conocido como la cuna del café colombiano.

“En marzo comenzaremos las obras de construcción de esta terminal aérea”, afirmó Merchán Ramos, subrayando que la iniciativa no solo modernizará la infraestructura aérea del Quindío y Caldas, sino que generará un impacto transformador a gran escala.

Merchán Ramos detalló que el aeropuerto beneficiará directamente a siete departamentos (Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Meta), 86 municipios y cerca de cinco millones de habitantes. “El impacto será positivo en empleo, turismo y competitividad económica”, agregó el directivo.

El proyecto que será ejecutado por un consorcio que se compromete a entregar una pista de 1.460 metros, calles de rodaje, parqueaderos y una plataforma.

En la segunda fase se proyecta la ampliación de la pista para aviones de más de 100 pasajeros con una inversión que va a estar por el orden de un billón de peso.