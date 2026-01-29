Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, vuelve al Gobierno: este es su nuevo cargo en MinSalud

Hojas de vida me llegaron a través de la mano derecha de Laura Sarabia: Leal sobre saqueo a salud

La Luciérnaga de Caracol Radio conoció en primicia las primeras declaraciones del exsuperintendente Luis Carlos Leal a propósito del más reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre el saqueo a la salud.

En un evento público, el mandatario advirtió que su entonces mano derecha y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, fue la responsable de llevar a la Superintendencia de Salud a los interventores responsables del desvío de recursos destinados para el sostenimiento del sistema de salud.

En esas declaraciones, Petro se dirigió a Leal y le dijo: “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse”.

Sobre las declaraciones de Sarabia, quien aseguró que ella no tuvo nada que ver con el nombramiento de los interventores, el exsuperintendente Leal se pronunció en La Luciérnaga y advirtió: “No soy quién para determinar quién tuvo realmente la responsabilidad”.

Así mismo, reveló que, “a través de la mano derecha de Laura Sarabia, llegaron las hojas de vida diciendo que, efectivamente, había sido una orden del presidente de la República, con lo cual claramente he verificado que se hubieran cumplido los requisitos cedidos a esa designación”.

Leal también insistió en que espera que la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con todas las pruebas, las reúna para que “verifique quién tuvo la responsabilidad en la configuración de este entramado de traición, como lo bien lo ha denominado el presidente de la República”.

Dicho entramado, agregó, “se configuró para que, lamentablemente, los negocios alrededor de la de la salud siguieran perdurando mientras nosotros tratábamos de hacer el control efectivo para que estas fugas se acabaran”.

“Como lo dijo el presidente: necesitamos una solución de raíz, como lo ha propuesto el Gobierno en distintas oportunidades: una reforma a la salud que elimine la intermediación. Mientras ese cáncer siga existiendo, no va a haber enfermedad que se cure”, concluyó.

En otro de los videos conocidos por este medio, Leal aseguró que se siente “satisfecho con que la verdad empiece a salir a la luz”.

Para Leal, “ser engañado o traicionado no se configura como un delito”, pues existe “un nivel de confianza en el Gobierno Nacional que uno debe tener para poder trabajar en equipo”.

“Delito hubiese sido que, como superintendente nacional de Salud, no hubiéramos ejercido las labores que teníamos que ejercer que, en este caso, fue continuar vigilando la labor de aquellos interventores que se habían nombrado para verificar que sus labores fueran acotadas o acordes a la ley”, afirmó.

Leal agregó que, una vez se dieron cuenta de que había “negocios alrededor de la salud con estos interventores en particular”, informaron a la Fiscalía General de la Nación “aportando las pruebas que en estos momentos reposan allí y que esperamos se pueda continuar sabiendo lo que pasa con la salud de nuestro país”.

“Lamentablemente, quienes luchamos por proteger los derechos de la salud de las personas terminamos inmersos en algunas mentiras y engaños por seguir protegiendo el negocio de los corruptos en Colombia”, dijo.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre el saqueo a la salud?

Un año después de las denuncias hechas por periodistas de 6AM W sobre ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’, el presidente Gustavo Petro se pronunció en un evento público sobre este suceso.

El mandatario reconoció que su entonces mano derecha y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, fue la responsable de llevar a la Superintendencia de Salud a los interventores responsables de desvío de recursos destinados para el sostenimiento del sistema de salud.

Mirando a los ojos a quien fuera superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, el presidente dijo: “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron –Laura Sarabia– que era yo y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”.

¿Qué respondió Laura Sarabia sobre el saqueo de la salud?

La excanciller Laura Sarabia aseguró que no participó en la designación de interventores en salud y que su gestión fue trazable y está documentada en chats.

“No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año“, dijo.

Además, señaló que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo tienen conocimiento de su accionar.

A través de su apoderada, Lina Sandoval, la excanciller solicitó grabaciones de cámaras de seguridad y una certificación jurada de la declaración del mandatario, para aclarar cuestionamientos por su supuesta vinculación en nombramientos de interventores del sector salud.

También, aseguran que han entregado conversaciones digitales y otras pruebas, que acreditarían que no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud.

¿Qué es ‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’?

‘El Laberinto de los Dineros de la Salud’ fue una investigación hecha por periodistas de 6AM W que puso en evidencia el saqueo al sistema de salud ocurrido durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Dicha investigación puso la lupa sobre el nombramiento de los interventores que tuvieron a su cargo la administración de varias EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud.

Estos interventores concentraron el pago de servicios prestados en un particular grupo de IPS vinculadas con políticos en desmedro de hospitales públicos o centros de atención que no hicieran parte de esa rosca.

“Los interventores fueron a hacer ‘business’ con nosotros”, dijo el presidente y agregó que su Gobierno ha “caído en varias trampas” y agregó: “Usted no sabe cuánto me han traicionado”.

