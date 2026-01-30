Cambia fiscal en caso de la exjefa de gabinete Laura Sarabia ante la Fiscalía

Un giro sorpresivo ha sacudido el caso de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, luego de que el fiscal Segundo ante la Corte, quien llevaba su investigación hasta anoche, se declarara impedido, según reveló Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio. La razón detrás de esta decisión es una íntima amistad con uno de los abogados de la defensa de Sarabia, José Fernando Reyes Cuartas.

La noticia implica que un nuevo fiscal deberá asumir el caso, lo que podría generar un retraso en el proceso. La defensa de Sarabia está a cargo de la abogada Lina Sandoval, por lo que la figura de Reyes Cuartas ha desatado una serie de interrogantes.

Reyes Cuartas, expresidente de la Corte Constitucional en 2024 y magistrado hasta 2025, es un destacado panelista y constitucionalista. Durante su tiempo en las altas cortes, se caracterizó por su férrea defensa de la salud en el país y por ser un “contradictor judicial del gobierno”, haciendo varios llamados de atención por la desfinanciación del sistema de salud.

La oficina de Mauricio Pava confirmó que Reyes Cuartas lleva varios meses trabajando en la firma y apoya a Lina Sandoval, apoderada de Sarabia. Desde la firma insisten en que no ha habido un cambio de abogado y que Sandoval y Pava siguen liderando la estrategia. Sin embargo, la declaración de impedimento del fiscal se basó en la designación de Reyes Cuartas como defensor de Sarabia.

Este desarrollo que se conoció en las últimas horas ha generado un debate sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de que estén “poniendo palos en la rueda a la justicia”. La “íntima amistad” entre el fiscal y el nuevo defensor de Sarabia ha sido el detonante de esta situación, que ahora obliga a la Fiscalía a buscar un nuevo investigador para el caso. La pregunta que queda en el aire es si este cambio afectará el curso de la investigación y si la designación de Reyes Cuartas como defensor es parte de una estrategia más amplia.

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

