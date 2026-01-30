6AM W6AM W

“Me engañaron y engañaron al presidente Petro”: Luis Carlos Leal por hojas de vida a EPS

07:52

Luis Carlos Leal. Foto: (Colprensa - John Paz)

Este viernes, 30 de enero, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, habló el ex superintendente de Salud Luis Carlos Leal, quien se pronunció por la confirmación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre que la embajadora Laura Sarabia habría sugerido algunas hojas de vida para administrar, presuntamente, las EPS intervenidas.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

07:52

