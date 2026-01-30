“Me engañaron y engañaron al presidente Petro”: Luis Carlos Leal por hojas de vida a EPS
“Me engañaron y engañaron al presidente Petro”: Luis Carlos Leal por hojas de vida a EPS
07:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Luis Carlos Leal. Foto: (Colprensa - John Paz)
Este viernes, 30 de enero, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, habló el ex superintendente de Salud Luis Carlos Leal, quien se pronunció por la confirmación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre que la embajadora Laura Sarabia habría sugerido algunas hojas de vida para administrar, presuntamente, las EPS intervenidas.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
“Me engañaron y engañaron al presidente Petro”: Luis Carlos Leal por hojas de vida a EPS
07:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles