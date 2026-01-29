Laura Sarabia se defiende por saqueo de la salud: “No participé en la designación de interventores“

AME494. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2025.- Fotografía de archivo del 27 de marzo de 2025 de la entonces canciller de Colombia, Laura Sarabia, hablando en una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, que fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, presentó este jueves su renuncia al cargo por diferencias con decisiones del Gobierno. EFE/ Carlos Ortega / ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

Muchos cuestionamientos ha recibido la hoy embajadora de Colombia en Reino Unido, luego de que el presidente Gustavo Petro reconociera en un evento público que Laura Sarabia, fue la responsable de llevar a la Superintendencia de Salud a los interventores que propiciaron el desvío de recursos destinados para el sostenimiento del sistema de salud en Colombia.

El alto mandatario le dije al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal que: “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo - Laura - y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud ”.

¿Qué dijo Laura Sarabia sobre los señalamientos?

La excanciller aseguró que no participó en la designación de interventores en salud y que su gestión fue trazable y está documentada en chats.

“No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año“, dijo.

Además, señaló que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo tienen conocimiento de su accionar.