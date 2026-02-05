Barranquilla habilita centro de acopio para ayudas a damnificados por inundaciones en la región

Debido al gran número de damnificados por las inundaciones en la región Caribe tras el paso del frente frío, en la ciudad de Barranquilla se habilitó un centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas.

Las donaciones comenzarán a recibirse desde este jueves en el centro de acopio habilitado en la Galería de la Plaza de la Paz, en Barranquilla. La campaña se desarrolla bajo el lema “El Caribe nos necesita” y estará activa hasta el miércoles 11 de febrero.

Las ayudas irían en gran parte a La Guajira y Córdoba

Entre los elementos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, agua envasada, colchonetas, frazadas, elementos de aseo personal y alimentos para mascotas.

“Los invitamos para que hasta el próximo martes (10 de febrero) en la Plaza de la Paz de Barranquilla, podamos llevar kits de aseo, alimentos no perecederos, agua potable, colchonetas, cobijas, para ayudar en esta situación para ayudar a nuestros hermanos de la región Caribe que más han sufrido con el flagelo de este frente frío”, precisó Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe.

El traslado de las donaciones está previsto para el jueves 12 de febrero, con destino prioritario al departamento de Córdoba, donde se reportan las mayores afectaciones, aunque también se enviarán apoyos a La Guajira, Sucre y otros puntos que lo requieran.