Carlos Rodado Noriega lanza libro que reescribe el pasado nacional

Durante décadas, los libros de historia del país describieron a la región Caribe como un escenario secundario. Carlos Rodado Noriega, exministro de Minas y Energía y exgobernador del Atlántico, decidió confrontar ese relato con evidencia arqueológica e histórica que, según él, ha sido sistemáticamente ignorada.

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Su libro Nuestra historia contada a partir del Caribe colombiano, publicado por Tirant Lo Blanch, fue presentado este martes 19 de mayo en la Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar, La Perla, ante académicos, investigadores y estudiantes de Barranquilla.

La obra propone una relectura de la historia nacional desde el Caribe: desde las culturas prehispánicas que fabricaron cerámica miles de años antes que cualquier otra región del continente, hasta figuras de la Independencia cuyo legado fue minimizado por prejuicios raciales que, advierte el autor, aún persisten en Colombia.

¿Por qué escribir este libro?

“La historia tradicional que ha sido escrita en general por historiadores de la zona andina silencia muchos hechos, acontecimientos y también la acción de personajes del Caribe. Por eso me motivé a escribir un libro donde estos hechos y las acciones de estos personajes que han sido silenciadas o que no han tenido la importancia que merecen, sean destacadas con el reconocimiento que merecen”, afirmó Rodado durante la presentación en Unisimón.

Su hipótesis central es contundente: por el Caribe entró todo, y los desarrollos culturales que aquí ocurrieron anteceden en miles de años a los del interior del país.

Uno de los argumentos más sólidos del libro son los hallazgos en Monsú y San Jacinto (Bolívar), con fragmentos de cerámica fechados entre 3.300 y 3.800 años antes de Cristo, entre los más antiguos del continente.

“El Imperio Egipcio es de 2.000 años antes de Cristo, de manera que aquí mucho antes que eso ya se estaban haciendo obras importantes. Imagínense lo que es en el año 4.000 lo que el ser humano tenía que incendiar su imaginación: descubrir que hay ciertos vegetales que contribuyen a quitarle la excesiva plasticidad a la arcilla, y después encontrar también minerales como la sílice y la arena. Esas cosas en su momento eran tan importantes como los avances que están haciéndose hoy en la tecnología moderna”, explicó Rodado.

José Padilla y el racismo que reescribió la historia

El libro recupera la figura del almirante José Padilla y denuncia las razones por las que fue desplazado del lugar que merecía.

“José Padilla merecía ser el almirante de la Marina Colombiana porque fue prácticamente él casi quien la fundó. Sin embargo, prefirieron poner a Mariano Montilla como el almirante, cuando Padilla decía que Montilla no sabía mover ni una canoa y él, que había sido el de las acciones intrépidas en la mar, fue relegado. Eran discriminaciones que se hacían fundamentalmente por el racismo que prevaleció y que aún existe en Colombia, porque esos prejuicios que nos llegaron con los españoles como la discriminación social y la segregación étnica todavía están vigentes en nuestro país”, señaló el autor.

Próximos proyectos

El libro se agotó en la Feria del Libro de Bogotá 2026. Rodado, de 83 años, anunció dos nuevas obras: sus memorias personales, que recogerán su paso junto a seis presidentes de la República y su experiencia en el ejecutivo, el legislativo y la Constituyente del 91, y un libro titulado La evolución de la esclavitud y de la segregación social en Colombia, donde mostrará que los prejuicios coloniales “se han ido mimetizando con transformaciones sutiles pero que no desaparecen, todavía existen”.