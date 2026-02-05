Autoridades evalúan traslado de reclusos tras atentado contra la Cárcel Distrital El Bosque

Autoridades confirman que fueron dos atentados contra la cárcel Distrital El Bosque. Evalúan traslado de reclusos y anuncian recompensa.

Yesid Turbay, jefe de la oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, sostuvo que los atentados fueron a través de disparos y artefactos explosivos generando caos en inmediaciones de la cárcel Distrital.

Evalúan traslado de reclusos

“Entre las medidas que se adoptaron está el incremento del pie de fuerza, patrullajes permanentes en puntos estratégicos, controles vehiculares y de personas, así como la instalación de puestos de control fijos y móviles en las vías de acceso al establecimiento penitenciario”, indicó la Policía.

Así mismo, se indica que “se activó un plan baliza y señalización preventiva, acompañado de revistas constantes en el perímetro interno y externo de la cárcel”.

Anuncian recompensa

Mientras tanto, se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita establecer quienes estarían detrás de estos atentados