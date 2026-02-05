La MOE catalogó a Barranquilla y municipios con alto riesgo de violencia y delitos electorales

Barranquilla y una docena de municipios del Atlántico enfrentan un panorama de riesgos electorales de cara a los comicios de Congreso y Presidencia de 2026, según alertó recientemente la Misión de Observación Electoral (MOE).

Barranquilla, en particular, figura con riesgo extremo por factores como la presencia de estructuras armadas ilegales.

Otros municipios como Soledad y Repelón están en zona de riesgo medio lo que podría afectar la transparencia y normal desarrollo de las elecciones.

“Estos resultados de la investigación de la MOE van en concordancia con lo que, en el último trimestre del año anterior, ya alertaba la Defensoría del Pueblo: que había presencia de estructuras criminales que, de una u otra manera, podrían alterar el buen orden de los procesos preelectorales”, dijo el profesor Alejandro Blanco, politólogo de la Universidad Libre, al analizar las alertas de la MOE.

Sabanalarga y Tubará también aparecen mencionado en los listados de municipios con alertas por factores indicativos de fraude