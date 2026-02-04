¿Por qué está lloviendo tanto en Colombia? IDEAM explicó

Lluvias en Colombia y logo del IDEAM. Fotos: Getty Images y suministrada.

La ola invernal que azota Colombia sigue dejando varias regiones del país afectadas, una de ellas Córdoba, pues en Puerto Escondido, incluso, los damnificados están pidiendo ser reubicados por las inundaciones de sus viviendas.

“Estamos muy afectados, hemos perdido todo. Aquí hay niños, adultos mayores y familias enteras que hoy necesitan del Estado”, señaló a Caracol Radio Gilberto Anaya, vocero comunitario

Emergencia por ola invernal en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: Caracol Radio. Ampliar

Emergencia por ola invernal en Puerto Escondido, Córdoba. Foto: Caracol Radio. Ampliar

Lea más: ¿Seguirán las lluvias intensas en Colombia durante febrero 2026? El IDEAM respondió

Esto ha llevado a que autoridades climáticas en el país se pronuncien al respecto para dar explicaciones sobre la emergencia climática que atraviesa la Nación.

Es el caso del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que por medio de un comunicado dio una serie de detalles sobre el tema climático en Colombia.

¿Febrero 2026 continuará con lluvias intensas? IDEAM responde

Según reveló el IDEAM, el panorama de las lluvias intensas en algunas regiones de Colombia seguirá igual en febrero, aunque para otras cambiará.

Así lo explicó la entidad:

En el sur de la región Andina , se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, mientras que en el centro de la región, especialmente en el Eje Cafetero , podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados.

, se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, , podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados. La región Amazónica continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo.

continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica se esperan valores cercanos a la normalidad, con máximos al occidente del departamento del Cauca.

Le puede interesar: Caracol Radio en Puerto Escondido: comunidades claman reubicación urgente tras ola invernal

¿Por qué está lloviendo tanto en Colombia en este inicio de 2026?

Por otro lado, el IDEAM también reveló un dato no menos importante, y es que los niveles de lluvia en este periodo de tiempo han sido más altos a comparación de los niveles históricos.

Esto llevó a que la entidad hiciera un listado detallado explicando el porqué está lloviendo tanto en Colombia.

Según mencionaron, todo se debe a que “como resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos y climáticos, se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional".

Lea también: Reporte IDEAM: Estas son las alertas de incendio y lluvias fuertes para la primera semana de febrero

Estos “factores atmosféricos y climáticos”, que son los que están haciendo que llueva tanto en Colombia, son los siguientes:

El ingreso de humedad proveniente de la Amazonía brasileña y del océano Pacífico, transportada por vientos en distintos niveles de la atmósfera hacia el centro del país.

transportada por vientos en distintos niveles de la atmósfera hacia el centro del país. La presencia de la fase convectiva de la Onda Madden‑Julian durante algunas semanas de enero, lo que favoreció el aumento de las precipitaciones.

durante algunas semanas de enero, lo que favoreció el aumento de las precipitaciones. Procesos de variabilidad climática que incrementaron la nubosidad en gran parte del país, en algunos casos acompañados de lluvias de moderada a fuerte intensidad y tormentas eléctricas.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: