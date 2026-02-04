Caracol Radio en Puerto Escondido: comunidades claman reubicación urgente tras ola invernal

La emergencia por la ola invernal golpeó con fuerza a comunidades de Córdoba, donde decenas de familias aseguran haberlo perdido todo tras las crecientes.

Desde Puerto Escondido, los afectados hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se adelante una reubicación general que les permita vivir en zonas seguras y dignas.

“Estamos muy afectados, hemos perdido todo. Aquí hay niños, adultos mayores y familias enteras que hoy necesitan del Estado”, señaló Gilberto Anaya, vocero comunitario , quien pidió directamente el respaldo del presidente de la República y de todas las autoridades que puedan colaborar.

Aunque reconocen ayudas iniciales por parte de la Alcaldía y de empresas privadas y finqueros de la región, los damnificados insisten en que la principal necesidad es vivienda en una ubicación geográfica que no se inunde, pues aseguran que esta situación se repite año tras año. “Este barrio debe ser reubicado para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir”, enfatizaron.

Las inundaciones arrasaron con enseres, animales y cultivos: “Todo se lo llevó el agua: gallinas, cerdos, televisores, colchones, todo”, relatan los habitantes, algunos de los cuales convivían hasta ocho personas en una sola vivienda. Aunque no se reportan víctimas fatales, varios casos estuvieron cerca de terminar en tragedia.

“Uno pobre, cómo sufre. Esto no es de este año, es de todos los años”, dicen los damnificados, quienes reiteran el llamado a alcaldía, congresistas y al Gobierno Nacional para que “no les den la espalda” y atiendan de manera definitiva una crisis que, aseguran, ya no resiste más paliativos.

