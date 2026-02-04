Reporte IDEAM: Estas son las alertas de incendio y lluvias fuertes para la primera semana de febrero
Se espera que las temperaturas promedio de las regiones oscilen entre los 20 a 31°C
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha publicado el 4 de febrero un boletín en el que reporta las alertas climatológicas para tener en cuenta para el transcurso de la semana.
Entre sus principales pronósticos, la organización advierte inundaciones y desbordamientos por la zona hidrográfica Magdalena-Cauca y Caribe; mientras que 3 municipios de la región Andina se encuentran en alerta amarilla por incendios.
Cómo van las precipitaciones a nivel nacional
El IDEAM ha informado que en las últimas horas hay una baja en la humedad en gran parte del país, manteniéndose nubosidad densa en el sur del Pacífico y en sectores dispersos de la Amazonia, occidente de la Orinoquia y sur de la región Andina.
En relación con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha presentado cielo mayormente nublado, sin registro de lluvias.
Teniendo esto en cuenta, la institución advierte que próximamente:
- Habrá lluvias fuertes en: centro de Nariño, Cauca, Putumayo, centro del Caquetá y Amazonas y sur de Huila.
- Habrá lluvias ligeras en: oriente de Boyacá y de Cundinamarca, centro del Meta, occidente de Casanare y occidente de Guaviare.
Respecto a la región insular, se prevé que entre jueves y viernes se presenten lluvias significativas acompañadas de fuertes vientos y alto oleaje, relacionadas con la incidencia de un frente frío proveniente del noroccidente y se espera, que pueda extender su incidencia hasta el fin de semana sobre el occidente de la costa Caribe colombiana.
Alertas por incendios, deslizamientos y lluvias torrenciales en Colombia
Téngase en cuenta que la región Andina y Orinoquía están en alerta por incendios, destacando los departamentos de Cundinamarca, Meta y Vichada que han declarado alerta amarilla. Esto se debe a un conjunto de zonas que se mantienen secas en cada corregimiento las cuales pueden esparcir el fuego por los territorios.
Respecto a deslizamientos, en total, 636 municipios se encuentran en algún nivel de alerta. En las regiones Andina, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonia se advierte que 142 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de:
- Cauca: 24 municipios.
- Antioquia: 23 municipios.
- Chocó: 15 municipios.
- Huila y Santander: 13 municipios.
Finalmente, el IDEAM ha expedido las siguientes alertas para lluvias torrenciales en el país.
- Magdalena-Cauca: quince (15) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, setenta y dos (72) naranjas y diecisiete (17) amarillas
- Caribe: diecinueve (19) rojas, trece (13) naranjas y once (11) amarillas
- Pacifico: siete (7) rojas, veintiuno (21) naranjas y cuatro (4) amarillas
- Orinoco: cinco (5) naranjas y diecisiete (17) amarillas; Amazonas: nueve (9) naranjas y tres (3) amarillas.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Colombia
Para los próximos días, el IDEAM ha previsto que el clima en las grandes ciudades del país sea el siguiente:
- Bogotá: cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones secas. (T.Máx: 20°C)
- Medellín: En gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Durante el transcurso del día se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas durante la mañana y en la tarde. (T. máx.: 29 °C).
- Barranquilla: Cielo entre ligero a parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: Cielo entre ligero a parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. (T. máx.: 31 °C).