Reporte IDEAM: Estas son las alertas de incendio y lluvias fuertes para la primera semana de febrero

En el medio, el logo de IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. De fondo, imágenes ilustrativas de incendios y deslizamientos (Cortesía: Getty Images).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha publicado el 4 de febrero un boletín en el que reporta las alertas climatológicas para tener en cuenta para el transcurso de la semana.

Entre sus principales pronósticos, la organización advierte inundaciones y desbordamientos por la zona hidrográfica Magdalena-Cauca y Caribe; mientras que 3 municipios de la región Andina se encuentran en alerta amarilla por incendios.

Cómo van las precipitaciones a nivel nacional

Lluvias en el Valle del Aburra. Foto: SIATA - Imagen de referencia. Getty Images. Ampliar

El IDEAM ha informado que en las últimas horas hay una baja en la humedad en gran parte del país, manteniéndose nubosidad densa en el sur del Pacífico y en sectores dispersos de la Amazonia, occidente de la Orinoquia y sur de la región Andina.

En relación con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha presentado cielo mayormente nublado, sin registro de lluvias.

Teniendo esto en cuenta, la institución advierte que próximamente:

Habrá lluvias fuertes en: centro de Nariño, Cauca, Putumayo, centro del Caquetá y Amazonas y sur de Huila.

centro de Nariño, Cauca, Putumayo, centro del Caquetá y Amazonas y sur de Huila. Habrá lluvias ligeras en: oriente de Boyacá y de Cundinamarca, centro del Meta, occidente de Casanare y occidente de Guaviare.

Respecto a la región insular, se prevé que entre jueves y viernes se presenten lluvias significativas acompañadas de fuertes vientos y alto oleaje, relacionadas con la incidencia de un frente frío proveniente del noroccidente y se espera, que pueda extender su incidencia hasta el fin de semana sobre el occidente de la costa Caribe colombiana.

Lea: Bogotá ha tenido el enero más lluvioso en los últimos 12 años: así ha evolucionado el clima

Alertas por incendios, deslizamientos y lluvias torrenciales en Colombia

Téngase en cuenta que la región Andina y Orinoquía están en alerta por incendios, destacando los departamentos de Cundinamarca, Meta y Vichada que han declarado alerta amarilla. Esto se debe a un conjunto de zonas que se mantienen secas en cada corregimiento las cuales pueden esparcir el fuego por los territorios.

Respecto a deslizamientos, en total, 636 municipios se encuentran en algún nivel de alerta. En las regiones Andina, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonia se advierte que 142 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de:

Cauca: 24 municipios.

Antioquia: 23 municipios.

Chocó: 15 municipios.

Huila y Santander: 13 municipios.

Finalmente, el IDEAM ha expedido las siguientes alertas para lluvias torrenciales en el país.

Magdalena-Cauca: quince (15) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, setenta y dos (72) naranjas y diecisiete (17) amarillas

quince (15) rojas, cuatro (4) rojas puntuales, setenta y dos (72) naranjas y diecisiete (17) amarillas Caribe: diecinueve (19) rojas, trece (13) naranjas y once (11) amarillas

diecinueve (19) rojas, trece (13) naranjas y once (11) amarillas Pacifico: siete (7) rojas, veintiuno (21) naranjas y cuatro (4) amarillas

siete (7) rojas, veintiuno (21) naranjas y cuatro (4) amarillas Orinoco: cinco (5) naranjas y diecisiete (17) amarillas; Amazonas: nueve (9) naranjas y tres (3) amarillas.

Le puede interesar: Aumenta la atención de damnificados por las lluvias en varias regiones del país

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Colombia

Para los próximos días, el IDEAM ha previsto que el clima en las grandes ciudades del país sea el siguiente: