MinDefensa dispuso capacidades para atender emergencia en 24 municipios afectados en Córdoba

El Ministerio de Defensa Nacional llegó a la ciudad de Montería con todas sus capacidades logísticas, administrativas y operativas. Esto como parte del compromiso institucional del Gobierno Nacional para atender y apoyar las labores de mitigación de la emergencia que actualmente viven los habitantes del departamento de Córdoba, consecuencia de la ola invernal.

Desde Washington, el ministro Pedro Sánchez Suárez ordenó llevar a esta región un apoyo integral que permita atender de manera pronta y oportuna la situación que, de acuerdo con reportes de las autoridades departamentales, afecta a 24 de los 30 municipios.

La comisión, encabezada por la ministra de Defensa (encargada) Angelica Verbel, la viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) Angélica Marín Agudelo, el Viceministro Políticas de Defensa y Seguridad (encargado) Juan Francisco Amézquita, junto a un equipo de socorristas de la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos, se reunieron con el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta, el Alcalde de Montería Hugo Kerguelen, así como con autoridades regionales para evaluar la magnitud de la emergencia.

¿Qué medidas se tomarán ante la emergencia climática?

“Dentro de los principales anuncios realizados, el Ministerio de Defensa destacó la llegada de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, así como voluntarios y rescatistas de la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos, quienes con sus capacidades humanas, logísticas y operativas, tendrán la importante labor de ayudar a los organismos y autoridades regionales para llegar a todos los puntos donde sea necesario”, aseguró la viceministra.

Debido a las crecientes de los ríos Sinú y San Jorge, en varios municipios, especialmente en sus áreas rurales, el acceso de las autoridades se ha imposibilitado, impidiendo atender a los damnificados. “Por esta razón la Defensa Civil Colombiana movilizó (en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana) tres botes zodiac multipropósito con motores fuera de borda para poder recorrer las zonas y poder llegar hasta puntos lejanos, tanto para rescatar a las personas como para llevar ayudas humanitarias”.

De igual manera, personal experto en atender esta clase de situaciones y emergencias estaba desplegado en las regiones donde se requiere un esfuerzo prioritario. En las próximas horas continuará llegando al departamento más apoyo y ayuda humana y técnica con el objetivo de apoyar a las autoridades regionales a atender a sus comunidades y permitir así mitigar la emergencia de manera pronta y oportuna.