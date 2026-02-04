Se invita a Venezuela a hacer parte de esto: MinDefensa sobre operación contra narcotráfico con EEUU
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en la 6AM W aseguró que esta operación no solo será de Estados Unidos y Colombia sino también se invita a Venezuela.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: (Colprensa-Catalina Olaya)
