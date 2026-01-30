MinDefensa y líderes locales fortalecen seguridad en Bucaramanga y área metropolitana

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un diálogo con los líderes de las Juntas de Acción Local, de 17 comunas y los tres corregiminetos de Bucaramanga así como los municipios vecinos de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, asimismo, MinDefensa, al Subdirector de la Policía Nacional General Rosemberg Novoa y al Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Coronel Gerson Iván Molina Cortés, las principales inquietudes y necesidades en materias de seguridad y convivencia ciudadana de sus territorios, con el objetivo de diseñar estrategias que garanticen la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Durante la reunión, se identificaron los principales problemas en las comunas y corregimientos: microtráfico, hurto y extorsión.

En respuesta, las autoridades anunciaron la implementación de la estrategia “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, que busca fortalecer la presencia de la Policía Nacional en el territorio mediante patrullajes, prevención y control en microterritorios priorizados.

Más de 3.000 uniformados y grupos especializados participarán en operativos contra homicidios, robos, tráfico de estupefacientes y otras formas de violencia que afectan la tranquilidad de la comunidad.

Además, la Quinta Brigada del Ejército y el Gaula Militar se coordinarán con la Policía Metropolitana para patrullajes, puestos de control y acciones operativas conjuntas, apoyadas por drones, vehículos especializados, motocicletas de alto cilindraje y recompensas por información.

Se articularán los esfuerzos institucionales, con el apoyo de las alcaldías municipales para que así sea mas efectiva la estrategia. Los diferentes planes y estrategias se ejecutarán por medio de operativos y preventivos, orientados a la recuperación del espacio público, la afectación al multicrimen y el fortalecimiento del componente comunitario, garantizando acciones más visibles y efectivas.

El Ministro de Defensa dispuso las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165, garantizando reserva y atención las 24 horas. Para que la ciudadanía denuncie la presencia de bandas delicuenciales o hechos delictivos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de los barrios y comunas del área metropolitana de Bucaramanga.