MinDefensa y líderes locales fortalecen seguridad en Bucaramanga y área metropolitana
Más de 3.000 uniformados reforzarán la seguridad con operativos conjuntos.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un diálogo con los líderes de las Juntas de Acción Local, de 17 comunas y los tres corregiminetos de Bucaramanga así como los municipios vecinos de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, asimismo, MinDefensa, al Subdirector de la Policía Nacional General Rosemberg Novoa y al Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Coronel Gerson Iván Molina Cortés, las principales inquietudes y necesidades en materias de seguridad y convivencia ciudadana de sus territorios, con el objetivo de diseñar estrategias que garanticen la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
Durante la reunión, se identificaron los principales problemas en las comunas y corregimientos: microtráfico, hurto y extorsión.
En respuesta, las autoridades anunciaron la implementación de la estrategia “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, que busca fortalecer la presencia de la Policía Nacional en el territorio mediante patrullajes, prevención y control en microterritorios priorizados.
Más de 3.000 uniformados y grupos especializados participarán en operativos contra homicidios, robos, tráfico de estupefacientes y otras formas de violencia que afectan la tranquilidad de la comunidad.
Además, la Quinta Brigada del Ejército y el Gaula Militar se coordinarán con la Policía Metropolitana para patrullajes, puestos de control y acciones operativas conjuntas, apoyadas por drones, vehículos especializados, motocicletas de alto cilindraje y recompensas por información.
Se articularán los esfuerzos institucionales, con el apoyo de las alcaldías municipales para que así sea mas efectiva la estrategia. Los diferentes planes y estrategias se ejecutarán por medio de operativos y preventivos, orientados a la recuperación del espacio público, la afectación al multicrimen y el fortalecimiento del componente comunitario, garantizando acciones más visibles y efectivas.
El Ministro de Defensa dispuso las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165, garantizando reserva y atención las 24 horas. Para que la ciudadanía denuncie la presencia de bandas delicuenciales o hechos delictivos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de los barrios y comunas del área metropolitana de Bucaramanga.