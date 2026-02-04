“Luché para que no se fuera la moto”: Habla joven que arriesgó su vida en emergencia en Córdoba

ACTUALIDAD

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en Colombia han dejado un balance crítico en varias regiones del país, especialmente en los departamentos de Córdoba, donde se reporta el mayor número de afectados.

Según informaron las autoridades, más de 27 mil familias han resultado damnificadas por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

Aunque en algunas zonas las lluvias han disminuido, los mapas meteorológicos muestran que la nubosidad y las precipitaciones continúan concentrándose en la Costa Caribe y el Pacífico, manteniendo la alerta en varias regiones.

La historia de Jesús: arriesgó su vida para salvar su moto

En medio de la emergencia, una historia ha conmovido al país. Se trata de Jesús, un joven de 28 años, quien quedó atrapado en un arroyo cuando intentaba cruzar con su motocicleta, su principal medio de transporte y de trabajo.

Las imágenes muestran cómo el joven era arrastrado por la corriente mientras se aferraba a su moto, hasta que fue auxiliado por varias personas, entre ellas el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien participó en el rescate.

Durante el operativo, el mandatario le pidió que soltara el vehículo para proteger su vida y la de su hija, prometiéndole una nueva motocicleta.

Jesús Fernández, el dueño del vehículo, habló en el noticiero del Medio Día de Caracol Radio. Explicó que fue duro ver como el arroyo se llevaba su moto.

“Es mi medio de transporte y yo tengo una niña que mantener y eso fue muy duro para mí. Yo luché, luché, luché para que no se me fuera la moto, pero él llegó en el preciso momento, fue mandado de Dios”.

El joven explicó que una fuerte ola provocada por un vehículo pesado lo desestabilizó.

“Del lado atrás venía una mula y la ola con el chorro me desvió a mí y a la moto”, dijo en el noticiero de Medio Día.

Pese a que fueron tensionantes momentos, el rescate fue exitoso y Jesús fue puesto a salvo. Tal como lo prometió, el gobernador gestionó la entrega de una nueva motocicleta.

“El gobernador me prometió una moto y ya me está llamando, me está esperando en Montería para entregármela”, confirmó Jesús.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y han desplegado ayudas humanitarias en las zonas más afectadas, mientras se espera que las lluvias continúen en varias regiones del país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo reiteró el llamado a la precaución, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y áreas propensas a deslizamientos.