Google anunció solución para los que cambian constantemente entre Gemini y ChatGPT: así funcionará

Los servicios de inteligencia artificial generativa desarrollados a través de chatbots basados en Modelos de Lenguaje Extensos (LLM), como Google Gemini y GPT, se han convertido en el nuevo método de consulta de cabecera para los usuarios contemporáneos de internet.

A medida que las empresas desarrolladoras, como Google y OpenAI, se han enfrentado a nuevas formas de uso, se ha ido ampliando también la gama de posibilidades que otorga la IA, convertida ahora en un servicio multimodal para el procesamiento de texto, imágenes, video y hasta audio en tiempo real.

Con tantos chatbots convertidos en asistentes fundamentales para el día a día, cada ventana almacenada en estos servicios se ha convertido en una pieza fundamental de conocimiento aplicado que los usuarios buscan mantener para facilitar futuras consultas o conservar flujos de trabajo ya constituidos.

En este sentido, Google está trabajando en una función que liberará a los usuarios de la preocupación de conservar los diferentes chats ejecutados en servicios competidores como Gemini y GPT.

¿Se podrán migrar los chats de GPT a Google Gemini?

Medios especializados como User Testing reportan que Google está preparando nuevas adiciones para Gemini, guiadas para expandir sus capacidades, tanto para los usuarios actuales del chatbot como para aquellos que deseen migrar desde otras plataformas.

En la palabra “migración” está la clave para la utilidad de esta función que se encuentra en periodo de pruebas beta y permitirá importar chats de IA utilizando la función para adjuntar contenidos.

Esta importación garantizaría a los usuarios mayor continuidad en sus conversaciones y evitaría uno de los mayores inconvenientes en el uso de la IA generativa: la pérdida del contexto acumulado a lo largo de las conversaciones en diferentes servicios.

Según el portal, todos los chats importados y continuados se almacenarán en el historial de actividad y los datos servirán para ampliar el entrenamiento de los modelos de Google, despertando preguntas por la privacidad de la información.

Mejoras en la resolución de las imágenes generadas por Nano Banana Pro

La versión Pro de Nano Banana, el servicio de generación de imágenes en Gemini, recibirá también una mejora basada en la resolución de los archivos para descargar, los cuales llegarán ahora a 4K.

De acuerdo con Android Police, Nano Banana Pro ofrece actualmente por defecto la descarga en 2K, teniendo en el horizonte la posibilidad de tener imágenes ideales para el trabajo profesional con aún más calidad.