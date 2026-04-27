Millicom se queda con todo Coltel en Colombia: así cerró la compra total de la empresa

La movida se venía cocinando desde hace más de un año. Hoy se concreta. Pues Millicom (Tigo) anunció la compra del 32,5% de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) que estaba en manos del Estado, y con ello, completaría el control total de Tigo en el país, cerrando una de las operaciones más grandes y estratégicas recientes en el sector de telecomunicaciones.

En ese sentido sería el último paso de una reconfiguración que comenzó con la salida de Telefónica y que ahora termina con un solo dueño al mando de toda la operación.

El punto de partida fue la decisión de Telefónica de vender su participación mayoritaria en Movistar Colombia, que representaba cerca del 67,5% de Coltel.

Esa operación se concretó a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en la Bolsa de Valores de Colombia, en la que Millicom logró quedarse con la mayoría accionaria, asegurando el control efectivo de la compañía.

En ese momento, la transacción ya anticipaba un cambio en el mercado: un solo actor empezaba a concentrar una operación que hasta entonces tenía participación internacional y estatal.

La salida del Estado y el cierre del negocio

Falta solo el último movimiento y era esa pieza, era el 32,5% que aún estaba en manos de la Nación.

Con la compra de esa participación, Millicom cierra completamente el ciclo; se queda con el 100% de Coltel y, en consecuencia, con el control total de Tigo en Colombia.

Por ello, en estas intancias la empresa deja de tener participación pública y pasa a ser completamente privada, bajo el control de un solo grupo empresarial.

“Más escala para competir” indicó Marcelo Benítez CEO Millicom

Benítez, aseguró que la integración les permite competir con mayor escala en un mercado cada vez más exigente y en rápida transformación.

Según explicó, la unificación de las operaciones fortalecerá la capacidad de inversión, acelerará el despliegue de infraestructura de nueva generación y permitirá avanzar en el desarrollo digital del país.

Millicom sostiene que esta consolidación le permitirá aumentar su músculo financiero y operativo.

En concreto, la compañía proyecta acelerar el despliegue de redes 5G, mejorar la calidad del servicio mediante la integración de capacidades técnicas y ampliar la cobertura, especialmente en zonas donde la conectividad sigue siendo limitada.

También plantea que esta integración facilitará el avance en programas de inclusión digital, con servicios más rápidos y confiables para millones de usuarios.

Lo que cambia para Colombia

Con esta compra, Millicom no solo cierra un negocio. Redibuja el mapa de las telecomunicaciones en el país.

Se queda con millones de usuarios, con una infraestructura clave para la conectividad y con una posición fortalecida en un sector estratégico para la economía digital.

El reto ahora será demostrar que esa concentración se traduzca en mayor inversión, mejor calidad del servicio y más acceso, sin que implique costos adversos para los usuarios, especialmente para quienes están en otros operadores.