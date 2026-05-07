MinTIC abre convocatoria para llevar internet a zonas rurales más apartadas

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió una convocatoria para asignar permisos de uso de la banda de 900 megahercios, con el objetivo de ampliar la conectividad en zonas rurales y apartadas del país.

El proceso estará habilitado hasta el próximo 13 de mayo y está dirigido a pequeños proveedores de internet y comunidades organizadas que quieran prestar servicios de conectividad en regiones donde actualmente el acceso sigue siendo limitado.

Este proyecto busca que más actores puedan utilizar esta frecuencia para llevar señal a territorios donde hoy no hay cobertura suficiente o la conexión es inestable.

De acuerdo con el MinTIC, la banda de 900 MHz tiene características técnicas que permiten que la señal viaje a mayores distancias y atraviese obstáculos como montañas o vegetación, lo que la hace clave para zonas rurales.

El Gobierno señala que esta medida apunta a cerrar las brechas de conectividad que persisten en varias regiones del país, especialmente en veredas y comunidades alejadas de los centros urbanos.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida principalmente a:

Pequeños proveedores de servicios de internet

Organizaciones comunitarias

Actores locales interesados en llevar conectividad a sus territorios

Con esta estrategia, se busca fortalecer modelos de conectividad local que permitan ampliar la cobertura en zonas donde los grandes operadores no tienen presencia.

Cabe recordar que, los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 13 de mayo, fecha límite establecida por el Ministerio para este proceso.