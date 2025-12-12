ChatGPT Go Colombia: Consulte precios y qué incluye el nuevo plan premium de Open AI

Open AI anunció la llegada a Colombia de su servicio ChatGPT Go, una versión mejorada de la versión gratuita, que la compañía se encuentra distribuyendo como alternativa de bajo costo para acceder a sus funciones premium.

En Colombia, de acuerdo con un comunicado de la compañía, el servicio tendrá un beneficio especial para los usuarios de Rappi, quienes podrán obtenerla de manera gratuita hasta por seis meses.

¿Qué incluye el plan de ChatGPT Go?

El plan de ChatGPT Go es una opción intermedia entre el servicio gratuito del popular modelo de lenguaje generativo y la versión plus del mismo.

En ese sentido, además de todas las características ya incluidas, el nuevo plan de ChatGPT Go, según OpenAI, incluye las siguientes:

Acceso extendido al modelo insignia de OpenAI, GPT-5

Mayor capacidad para generar imágenes.

Acceso extendido a la carga de archivos como hojas de cálculo y más formatos de documentos.

Uso de herramientas avanzadas de análisis de datos y resolución como Python.

Capacidad de ventanas con contexto más amplio para mantener conversaciones personalizadas y fluidas.

Desarrollo de proyecto, tareas y chats personalizados para crear herramientas de IA adaptadas a necesidades específicas del día a día.

ChatGPT Go: ¿Cuánto cuesta en Colombia y cómo adquirirlo?

Según anunció Rappi, desde este 15 de diciembre comienza la alianza con el servicio de ChatGPT Go y los usuarios que se suscriban podrán obtener un mes gratis. Por otra parte, quienes tengan la membresía Rappi Pro Black podrán tener hasta seis meses sin costo.

Aparte de la alianza comercial, el servicio está ya disponible en Colombia directamente en la página de OpenAI, con un valor de $ 20.900 por mes . En perspectiva, el servicio Plus cuesta $ 99.900 y el Pro (acceso total) $999.900.

Para suscribirse puede seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en ChatGPT. Hacer clic en el ícono del perfil y luego en “Actualizar plan”. Seleccionar “Prueba Go”.

Para gestionar sus subscripciones, ver las facturas y cancelar el plan puede ingresar al mismo ícono del perfil y seleccionar “Configuración”. Luego en “Cuenta” podrá acceder a toda su información.