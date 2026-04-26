MinTIC amplía hasta el 29 de abril comentarios a decreto sobre seguridad digital infantil

Ministerio TIC extiende hasta el 29 de abril el plazo para recibir comentarios al proyecto de decreto sobre entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones extendió hasta el próximo 29 de abril de 2026 el plazo para recibir comentarios al proyecto de decreto que reglamenta la Ley 2489 de 2025, iniciativa con la que el Gobierno busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La decisión, según informó la cartera, responde a solicitudes de diferentes actores del ecosistema digital, entre ellos gremios, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas y otros sectores interesados, que pidieron más tiempo para revisar el articulado y presentar observaciones técnicas.

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El proyecto de decreto contempla medidas administrativas y técnicas orientadas a garantizar entornos digitales sanos y seguros, bajo un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad educativa y los proveedores de servicios digitales.

De acuerdo con MinTIC, durante la etapa previa del proceso normativo se desarrollaron ocho mesas de socialización y trabajo interinstitucional y multisectorial, en las que participaron entidades como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y representantes de la industria tecnológica.

Además, en la fase inicial se recibieron más de 200 comentarios y observaciones provenientes de gremios, organizaciones civiles, autoridades públicas y empresas del sector tecnológico.

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Según el ministerio, estos aportes permitieron realizar ajustes sustanciales al documento, entre ellos la redefinición de su alcance, la eliminación de medidas que podían generar tensiones regulatorias y el fortalecimiento del enfoque técnico en materia de gobernanza institucional, interoperabilidad y protección efectiva de los derechos de los menores en internet.

El Ministerio TIC invitó a todos los actores interesados a consultar el proyecto y remitir sus observaciones a través de los canales institucionales habilitados.