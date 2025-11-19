Conozca Gemini 3: el salto de Google hacia una IA más avanzada y útil ¿Cuáles son las novedades?

‘Gemini 3’ representa un punto de transición en la apuesta de Google por una inteligencia artificial más poderosa, versátil y accesible.

De esta manera, tras dos años de desarrollo continuo, esta nueva generación reúne y amplifica las funciones logradas por sus predecesores: capacidades multimodales integradas desde el núcleo, mayor habilidad para ‘razonar’ en escenarios complejos y los primeros cimientos de un comportamiento agentivo capaz de ejecutar tareas con mínima guía.

Cabe destacar que el propósito de ‘Gemini 3’ es ofrecer un sistema que interprete mejor los matices, se ajuste con precisión al contexto y transforme las ideas en acciones de forma más fluida. En ese orden de ideas, Google confirmó un despliegue inmediato y masivo de ‘Gemini 3’ en todo su ecosistema.

Adicionalmente, el modelo estará disponible desde el primer día en la aplicación de ‘Gemini’ y en ‘Search’, así como en ‘AI Studio’, ‘Vertex AI’ y en la nueva plataforma agentiva llamada ‘Google Antigravity’.

Asimismo, por medio de esta expansión, la compañía busca consolidar un conjunto integral de herramientas que acerque los avances de la IA tanto a usuarios comunes como a desarrolladores y organizaciones que necesitan soluciones más sofisticadas.

¿Qué nuevas capacidades de razonamiento, creación y acción ofrece ‘Gemini 3’?

‘Gemini 3 Pro’ marca un salto claro frente a versiones anteriores al dominar los principales benchmarks del sector. Demuestra un nivel de razonamiento cercano al de estudios doctorales en evaluaciones como ‘GPQA Diamond’ y establece un nuevo parámetro en tareas multimodales gracias a su sólido desempeño en interpretación de imágenes y video.

A esto se suma ‘Deep Think’, un modo orientado a profundizar en problemas complejos y en desafíos que requieren conexiones menos evidentes. No obstante, la verdadera fortaleza del modelo no se limita al análisis, sino a su capacidad para ejecutar tareas completas.

Del mismo modo, puede generar interfaces web detalladas con pocas instrucciones, producir visualizaciones científicas mediante código, interpretar recetas manuscritas o desglosar videos deportivos para diseñar rutinas de entrenamiento.

Dentro de ‘Search’, potencia experiencias generativas que incluyen visualizaciones inmersivas, simulaciones dinámicas y herramientas que ajustan su comportamiento según cada consulta.

Por otra parte, en el ámbito del desarrollo, inaugura una etapa impulsada por Google Antigravity, una plataforma donde agentes autónomos pueden planificar, construir y verificar proyectos de software de principio a fin.

En desarrollo...