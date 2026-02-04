FNA acaba con la cuota inicial y financia al 100% el valor de las viviendas VIS y VIP

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en cumplimiento de su propósito de beneficiar cada vez a más familias para contribuir a tener vivienda propia venía trabajando en la opción de financiar el 100% de las viviendas.

La entidad explicó que esta decisión responde a una de las principales barreras que enfrentan las familias colombianas al momento de comprar vivienda. Con esta iniciativa, el FNA espera facilitar el ingreso de más personas al sistema financiero formal y promover la adquisición de vivienda entre sectores tradicionalmente excluidos.

Sin cuota inicial:

No hay cuota inicial en el Fondo Nacional del Ahorro, se estrena este programa donde se financia el 100% para comprar la vivienda de interés sin una cuota inicial, “Esto ayuda a que las familias dejen de pagar arriendo y sí puedan cumplir el sueño de tener vivienda propia”, dijo en entrevista con 6AMW la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro.

Requisitos:

El único requisito para acceder a estos programas es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

¿Cómo funciona el nuevo programa?

Financiación completa: El Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% del valor de la vivienda, por lo que no será necesario un aporte inicial en efectivo.

El Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% del valor de la vivienda, por lo que no será necesario un aporte inicial en efectivo. Requisitos de afiliación: Debe estar afiliado al FNA a través de la cuenta de cesantías o la apertura de una cuenta de ahorro voluntario.

Debe estar afiliado al FNA a través de la cuenta de cesantías o la apertura de una cuenta de ahorro voluntario. Cumplimiento del crédito: Se debe cumplir con las normas de radicación, aprobación y desembolso de créditos vigentes, así como con un puntaje mínimo establecido.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Este es un programa enfocado a las familias de 0 a 2 salarios mínimos que sueñan con tener una familia, “queremos darle la mano a estas familias y tenemos los recursos suficientes para la colocación del crédito, el Fondo está administrando una cartera cercana a los 12 billones de pesos y tenemos los recursos suficientes para poner más crédito”.

“Este año tenemos la meta de desembolsar 2.2 billones de pesos en crédito hipotecario, lo que quiere decir, 20 mil familias que se van a poder ver beneficiadas de estas líneas de ahorro y se puede lograr por medio de las cesantías”.

Colombianos en el exterior:

“Los colombianos residentes en el exterior pueden tener créditos con nosotros, funciona igual, ahorran con nosotros, cuando tengan esos 1.2 salarios mínimos acá en Colombia, pueden sacar el crédito a través de nuestra línea de ahorro voluntario”.

¿Cómo funciona el Ahorro Voluntario Contractual (AVC)?

El Ahorro Voluntario Contractual (AVC) es una alternativa que el FNA ofrece a los colombianos independientes y/o que laboran en la informalidad, para promover su acceso a créditos para vivienda, generando que todas las personas puedan verse beneficiadas por las competitivas tasas de interés del FNA, sin que el acceso a su crédito dependa de si tiene o no tiene cesantías.

¿Cómo funciona el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus)?

Esta modalidad de ahorro aplica si es trabajador dependiente, pensionado, independiente bancarizado y declara renta o tiene un contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Así mismo si es asociado a cooperativas de trabajo o a convenios con entidades públicas o privadas suscritos con el FNA.

Puede realizar el pago de su ahorro voluntario en los periodos que elija, en un tiempo de duración de 9 o 12 meses dependiendo de su perfil como consumidor financiero.

