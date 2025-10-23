FNA alcanza récord histórico: más de 2 billones de pesos desembolsados en créditos hipotecarios

Durante el congreso de Camacol que se desarrolla en Barranquilla, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Laura Roa, confirmó a Caracol Radio que la entidad cerrará el año con un hito histórico: más de 2 billones de pesos desembolsados en crédito hipotecario a largo plazo, beneficiando a cerca de 20 mil familias colombianas.

“Estamos haciendo una apuesta muy grande desde el fondo en todo el ciclo económico del sector de la vivienda y es apoyar a los constructores para que inicien proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario por todo el territorio nacional, pero al mismo tiempo a las familias”, afirmó. Además, se ha aprobado un billón de pesos para constructores, cifras que la funcionaria calificó como “las mejores que ha tenido el Fondo Nacional del Ahorro en más de sus 55 años de existencia”.

Facilidades para acceder a vivienda: “Eso de que es imposible no existe”

Roa destacó que el FNA trabaja para que trabajadores informales e independientes puedan acceder a un crédito hipotecario. “Eso es por lo que trabaja el Fondo. Para que esa palabra que ustedes dicen imposible, eso no existe. En el Fondo Nacional del Ahorro sí es posible que tengas un crédito para tu vivienda”, señaló. Además, explicó que se tienen en cuenta variables que la banca tradicional no considera, logrando que 80 de cada 100 créditos sean aprobados.

Para quienes no tienen cesantías, la presidenta explicó: “Usted puede abrir una cuenta de ahorro con nosotros, se llama ABC. Usted puede ahorrar, imagínate, desde 5 mil pesos diarios. Lo importante es que usted ahorre en esa cuenta para que el día de mañana, cuando usted tenga ahorrado 1.700.000, pueda sacar su crédito hipotecario”. Entre las líneas disponibles, destacó VRM Acero, que permite cuotas desde 320 mil pesos mensuales, mucho menos que un arriendo promedio en el país.

Créditos para mejoramiento de vivienda

Roa anunció que, a partir de la primera semana de 2026, el FNA ofrecerá créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de garantía hipotecaria, con tasas preferenciales. “Los mejoramientos de vivienda son muy importantes para la entidad, hemos logrado algo histórico y es que la gente pueda solicitar su crédito para mejoramiento de vivienda sin necesidad de una garantía hipotecaria, con las mejores tasas”, aseguró.

Entre los proyectos financiables se incluyen paneles solares, que permitirán a las familias ahorrar hasta 1,5 millones de pesos al año en energía. “Por medio de ese mejoramiento vamos a poder financiar la compra de esta solución fotovoltaica… y serán cuotas muy bajitas por la financiación del panel”, explicó Roa, invitando a los colombianos a aprovechar estas nuevas facilidades para acceder a vivienda y mejorar la que ya tienen.