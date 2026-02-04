¿Dónde y cuándo habrá interrupciones de luz en Barranquilla este jueves 5 de febrero?

Como preparación para la gran Noche de Guacherna, técnicos de Air-e Intervenida realizarán trabajos de emergencia en el barrio Boston de Barranquilla este jueves 5 de febrero. Las labores se concentrarán en las calles 63 a 66, entre las carreras 43 y 45, desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., como parte del cambio de redes en la zona.

Cortes programados por trabajos en subestaciones

Las labores en la subestación Centro implicarán suspensión del servicio en los circuitos San Roque, Centro 11, Universal y Rosario:

San Roque y Centro 11: 8:00 a.m. – 11:00 a.m. Sectores afectados: San Roque, Chiquinquirá; calles 17 a 21, entre carreras 30 y 34 en Rebolo; El Bosque, Evaristo Sourdis, Buena Esperanza, La Ceiba, Cuchilla de Villate, Pumarejo y Ciudad Modesto.

8:00 a.m. – 11:00 a.m. Sectores afectados: San Roque, Chiquinquirá; calles 17 a 21, entre carreras 30 y 34 en Rebolo; El Bosque, Evaristo Sourdis, Buena Esperanza, La Ceiba, Cuchilla de Villate, Pumarejo y Ciudad Modesto. Rosario: 8:00 a.m. – 12:00 m. Zonas afectadas: calles 36 a 45, entre carreras 33 a 39; calles 39 a 47, entre carreras 36 a 44; calles 37 a 43, entre carreras 35 a 46.

8:00 a.m. – 12:00 m. Zonas afectadas: calles 36 a 45, entre carreras 33 a 39; calles 39 a 47, entre carreras 36 a 44; calles 37 a 43, entre carreras 35 a 46. Universal: 11:30 a.m. – 3:00 p.m. Sectores afectados: calles 50 a 52, entre carreras 37 a 42 en Recreo; calle 47, entre carreras 34 a 38, barrio Chiquinquirá.

Adicionalmente, se instalarán postes eléctricos en la carrera 29 con calle 34, barrio San Roque, y en la carrera 23 con calle 64 en San Felipe, entre 8:10 a.m. y 6:00 p.m.

Trabajos en los municipios del oriente del departamento

La empresa también adelantará labores en los circuitos Sabanagrande 1, 2 y 3, que abastecen a Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Durante estas obras, de 7:00 a.m. a 12:00 m., se suspenderá la energía tanto en zonas urbanas como rurales de los municipios.

Además, se realizarán podas y cambio de postes en el circuito SG-02, de 8:45 a.m. a 4:00 p.m., afectando el corregimiento de Campeche y fincas cercanas, y se montarán reguladores en el circuito Pital, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., dejando sin energía sectores de Galapa (km 3 al 11 en la carretera La Cordialidad, La Cantillera, Funcad San Nicolás, Paluato, Altamira y San Luis).