Tania Peñaranda asume como agente interventora encargada de Air-e

La Superintendencia de Servicios Públicos designó a Tania Peñaranda como agente interventora encargada de la empresa Air-e, quien ejercerá funciones transitoriamente mientras se define quién será el quinto interventor que ocupará el cargo en propiedad.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó el nombramiento el cual aseguró “busca fortalecer la operación y la estabilidad de Air-e, al tiempo que se trabaja para mejorar las condiciones de prestación del servicio a los usuarios”.

“Le deseamos obviamente el mejor éxito en esta labor que es difícil, y espero conversar con ella en los próximos días para poder seguir articulándonos. Nuestra obligación y nuestro compromiso con el pueblo caribeño es de seguir prestando el servicio público”, afirmó Palma durante el anuncio oficial.

Peñaranda, quien actualmente labora en el área administrativa de Air-e, llega a este encargo por un periodo inicial de 20 días, en medio de una difícil situación financiera del prestador del servicio de energía por deudas que superan los 2,5 billones de pesos y una fuente de financiación incierta tras la suspensión del decreto de emergencia económica.

Además, Sintraelecol se declaró en Asamblea Permanente mientras que emitido advertencias por presuntas prácticas politiqueras con nombramientos de personas que no responden a las necesidades operativas reales de la compañía intervenida.