Exministro Acosta respalda plan energético de Ecopetrol con Monómeros y PDVSA

Imagen de referencia de energía eléctrica y el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta./ Foto: Archivo cortesía

Tras la reciente reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han conocido diversas reacciones en torno a la propuesta de una cooperación regional que involucra a Ecopetrol y Monómeros, con el objetivo de impulsar proyectos energéticos y de desarrollo económico.

La iniciativa planteada por Petro durante el encuentro en la Casa Blanca contempla una alianza energética binacional con Venezuela, en la que Ecopetrol sería la pieza central de un proceso de integración para reactivar sectores como el petróleo, el gas natural y la energía eléctrica, aprovechando infraestructuras ya existentes entre ambos países.

Lea también: Gobierno reactiva estudios para la compra de Monómeros

Parte de esa propuesta incluye colaborar con la petroquímica venezolana Monómeros, con sede en Barranquilla, desde donde se producen insumos agrícolas y fertilizantes.

Agenda de integración energética

En ese sentido, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, consideró que la propuesta representa una ventana de oportunidad para retomar la agenda de integración energética entre Colombia y Venezuela. Acosta afirmó que iniciativas como la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte permitirían que Colombia pueda importar gas natural desde Venezuela, fortaleciendo la seguridad energética nacional.

En una entrevista exclusiva con Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, el presidente Petro también aseguró que Estados Unidos ha mostrado disposición para “revisar sanciones” y permitir que Ecopetrol establezca relaciones con PDVSA y Monómeros en el marco de esta cooperación regional, lo cual fue percibido como un posible avance en las relaciones bilaterales tras meses de tensiones diplomáticas.

Acosta coincide en que esta propuesta, de concretarse, podría abrir nuevas dinámicas de colaboración energética y de desarrollo económico, en medio de desafíos técnicos, regulatorios y geopolíticos.