Distrito mantiene prohibición del parrillero hombre en sectores priorizados de Barranquilla

El Distrito de Barranquilla mantendrá la prohibición del parrillero de sexo masculino en zonas priorizadas de la ciudad, como parte de las estrategias para reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana. La medida quedó ratificada mediante el Decreto Distrital 0049 de 2026.

La restricción aplica para motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, sin distinción de modalidad, cilindraje o tipo de propiedad, incluso cuando el conductor sea el dueño del vehículo.

Zonas y vigencia de la medida

La prohibición rige dentro de un cuadrante específico del Distrito, delimitado por la calle 72 (carril oriental), la carrera 38 (carril sur), la carrera 65 (carril norte) y hasta la avenida Circunvalar, sin incluirla, como límite occidental.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y se aplicará de manera permanente, los siete días de la semana y durante las 24 horas del día, dentro del área establecida.

Excepciones contempladas en el decreto

El decreto contempla excepciones para quienes, por el ejercicio de funciones oficiales o actividades específicas, requieren el uso de estos vehículos. Entre los casos autorizados se encuentran los miembros de la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, organismos de tránsito y transporte, así como organismos de socorro.

También están exentos los escoltas de funcionarios del orden nacional, departamental, distrital y municipal, debidamente identificados, y los supervisores de vigilancia privada, siempre que estén uniformados, cuenten con identificación visible y que el vehículo esté plenamente identificado con el logo o emblema de la empresa.