Detectan millonario robo de gas natural en empresa industrial de San Cristóbal

Medellín

Un presunto caso de defraudación de gas natural fue detectado en una empresa industrial ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, luego de una inspección técnica a la red de distribución que dejó al descubierto una conexión clandestina a la red de media presión.

Según las autoridades, el hallazgo se produjo durante controles rutinarios a la infraestructura de gas natural, cuando personal técnico identificó una derivación irregular en el sector de la calle 62 B con carrera 143 A.

La conexión no autorizada permitía el consumo de gas sin registro ni facturación, afectando directamente el sistema de distribución.

La empresa involucrada, LEDPET S.A.S., dedicada al tratamiento de material plástico reciclado, contaba con un servicio de gas formalmente suscrito.

Impacto en las comunidades cercanas

Sin embargo, parte de su operación industrial se abastecía de manera clandestina, situación que, según las autoridades, no solo constituye un delito, sino que también representa un riesgo grave para la seguridad de la comunidad cercana.

Las autoridades advirtieron que la manipulación ilegal de la red incrementa la probabilidad de fugas, explosiones y emergencias, poniendo en peligro a trabajadores, vecinos y al entorno ambiental del sector.

Durante la inspección también se identificaron otras condiciones de alto riesgo, como conexiones que no cumplían la normativa técnica y la socavación de un talud cercano a una quebrada, situación que podría agravarse por el constante tránsito de vehículos pesados.

De acuerdo con una estimación preliminar, la derivación ilegal habría generado un consumo anual no facturado cercano a los 150 mil metros cúbicos de gas natural, lo que se traduce en una afectación económica aproximada de 450 millones de pesos para la empresa distribuidora, según las autoridades.

Reacción judicial

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

Las autoridades recordaron que el robo de gas natural es un delito tipificado en el Código Penal colombiano y reiteraron el llamado a denunciar cualquier manipulación irregular de las redes, por el riesgo que representa para toda la ciudadanía.