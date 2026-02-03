El mal tiempo impide la llegada de aeronaves con ayudas humanitarias a Urabá

Urabá. Antioquia

La gobernación de Antioquia continua al frente de las emergencias por l as lluvias en la subregión del Urabá . Las ayudas humanitarias son fundamentales en este momento para las miles de familias damnificadas por inundaciones, pero el clima continúa afectando el traslado de los kits.

La gobernación manifiesta que desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana se dispuso tres helicópteros para el envío de las ayudas, pero el mal estado del clima ha impedido que esta actividad se lleve a cabo por el aire. Ante esta problemática que no ha sido efectiva se tomó la decisión de enviar una gran parte de esta carga vía terrestre, pero debido a que el puente del río Mulatos colapsó , los camiones debieron tomar la ruta más larga por Caucasia lo que retrasaría la llegada de las ayudas a los damnificados de las poblaciones de Arboletes y San Juan de Urabá.

Las que ya habían logrado llegar desde el fin de semana ya están siendo entregadas en las cuatro poblaciones más afectadas, como Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá , por intermedio de los concejos municipales de gestión del riesgo.

Finalmente, el gobernador de Antioquia manifestó que seguirá en el territorio recorriendo las zonas afectadas para conocer las necesidades de las personas “Estamos usando todas nuestras capacidades aquí vamos a estar hasta que logremos controlar la situación”, dijo el gobernante antioqueño.

Finalmente, y ante la actual coyuntura, la gobernación instaló un Puesto de Mando Unificado desde el cual se analizará con cada alcalde la situación particular en cada comunidad y articular el apoyo.