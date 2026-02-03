En Remedios mataron a dos hombres; al parecer, no eran de la zona y el Clan del Golfo los ajustició

Remedios- Antioquia

En la tarde del lunes fueron encontrados dos cuerpos sin vida en zona rural del municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia. Al parecer, los homicidas serían integrantes del Clan del Golfo, según las fuentes de la zona.

El doble homicidio ocurrió en la vía entre las veredas de Campo Vijao y Caño Tigre, distante a unas seis horas del área urbana. Según la información suministrada a Caracol Radio, los dos hombres que aún no han sido identificados y que fueron atacados con arma de fuego no eran conocidos de la zona, por lo que presuntos integrantes del Clan del Golfo los habrían retenido y luego los asesinaron. Los cuerpos tenían las manos en la espalda y no se descarta que hayan sido amarrados.

Al parecer, estas personas ingresaron a la zona sin autorización ni estar registradas en las Juntas de Acción Comunal y, tal parece que eso es una sentencia de muerte para quien no habite el territorio y lo visite sin avisarle a nadie. Presuntamente, quien lo haga es considerado enemigo y señalado de ser parte de sus adversarios, la fuerza pública o las guerrillas ELN y disidencias con las que el Clan sostiene confrontaciones en zona rural de Remedios.

Las fuentes consultadas manifiestan que la comunidad está bastante preocupada porque en ese corredor, en dos meses, ya habrían asesinado a nueve personas: en diciembre, siete personas fueron asesinadas, en enero, dos, y los dos últimos hallados el pasado lunes 2 de febrero.

Esta racha violenta ha generado una tensión en las veredas Dos Quebradas y Ojos Claros, Río Negrito, Caño Tigre, Cooperativa, Campo Vijao y Anacoreto por la presencia permanente de los grupos ilegales, especialmente el Clan del Golfo.