¡Super Bowl con presencia colombiana! Los Patriots de Christian González se clasificaron

¡Historia para el deporte colombiano! Christian González dirá presente en el Super Bowl, luego de que su equipo, los New England Patriots, derrotaran este domingo 25 de enero por un marcador de 10-7 a los Denver Broncos.

Los Patriots prevalecieron en la cancha de los Broncos, que jugaban sin su quarterback titular, en una final de la Conferencia Americana mucho más igualada de lo esperado.

THIS SQUAD 🫢🫱 pic.twitter.com/pOTlFORMWx — New England Patriots (@Patriots) January 25, 2026

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianas, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final. Así pues, New England pugnará por su séptimo título de la liga de football americano (NFL) en el Super Bowl, el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Su rival saldrá de la final de la Conferencia Nacional, que disputaban el domingo los Seattle Seahakws y Los Angeles Rams.

“Luchamos contra los elementos. Me encanta este equipo”, se felicitó el joven mariscal de campo de New England, Drake Maye. “Jugaremos mejor. Estoy muy orgulloso de este equipo”, concluyó.

El resurgir luego de Brady

Con esta clasificación, los Patriots culminan la reconstrucción iniciada tras la partida de Tom Brady, quien lideró los seis títulos de la franquicia cosechados entre 2002 y 2019.

Sin el legendario mariscal de campo, los Patriots llevaban tres temporadas sin clasificar a los playoffs hasta la llegada al banco de Mike Vrabel, que ha reencauzado el timón que dejó en 2024 el legendario entrenador Bill Belichick.

