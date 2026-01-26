¿Quién es Christian González, el colombiano que jugará el Super Bowl 2026?

Luego de una interesante temporada en la NFL, ya se conocen los dos equipos que clasificaron de ambas conferencias. Por la conferencia americana, los Patriots avanzaron luego de vencer (10-7) a los Broncos de Denver.

Por parte de los Seattle Seahawks, consiguieron su pase al Super Bowl LX después de superar (31-27) a Los Angeles Rams en la Final de Conferencia Nacional.

¿Qué colombiano jugará en el Super Bowl?

Christian González, jugador de los New England Patriots, ha sido una pieza importante en el juego defensivo a lo largo de la temporada, sobresaliendo por su solidez en la cobertura y su importancia en instancias decisivas.

Su presencia en el roster de los Patriots, que disputará el Super Bowl, marca un hecho histórico para Colombia, por la poca presencia de los colombianos en la NFL.

¿Quién es Christian González?

Christian González nació en Dallas, Texas, y es de ascendencia colombiana. Su proceso deportivo se hizo en Estados Unidos, destacándose en el futbol americano universitario.

Inició su carrera en la NCAA con los Colorado Buffaloes; de ahí salió para los Oregon Ducks, en donde se consolidó como uno de los mejores jugadores defensivos de su generación.

Por el excelente rendimiento que mantuvo en su formación como jugador profesional, terminó siendo seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL de 2023 por los New England Patriots, equipo con el que ha estado cumpliendo su sueño de ser jugador profesional de la NFL.

¿Cuándo se jugará el Super Bowl?

Los Seattle Seahawks y New England Patriots jugarán el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero a las 6:30 p.m. hora Colombia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.