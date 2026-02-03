Precio del dólar en Colombia HOY 3 de febrero: cotización se acerca a los 3.600 pesos

En los últimos meses, el precio del dólar en Colombia ha registrado una considerable caída en medio de un contexto marcado por la caída de la divisa norteamericana a nivel global, además de algunas medidas implementadas por el gobierno de Gustavo Petro para buscar una mayor circulación en este aspecto.

A raíz de estas circunstancias, el dólar en Colombia alcanzó una cotización que no se veía desde hace más de cuatro años, justo después de que se levantaran las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19. Asimismo, la cifra logró situarse en mínimos cercanos a los 3.600 pesos en las más recientes jornadas, incluso llegó a bajar esa cifra durante el mes de enero.

¿Qué factores derivan en la caída del dólar en Colombia?

El dólar ha venido presentando una caída constante por cuenta de factores como las decisiones tomadas por Donald Trump en materia arancelaria, lo que ha generado gran incertidumbre en el mercado global. Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha optado por mantener las tasas de interés en un rango entre el 3,5% y el 3,75% durante enero de 2026 con el objetivo de estabilizar la economía.

En cuanto al plano local, el gobierno ha emitido una deuda externa por 4.950 millones de pesos, siendo esta la más alta en la historia de Colombia, como una estrategia para buscar financiación tras la caída de la reforma tributaria en el Congreso.

Para algunos analistas, esta medida ayuda a que el precio del dólar en Colombia logre mantenerse en un nivel bajo, especialmente ante el repunte que pueda tener por las elecciones presidenciales que se celebrarán entre mayo y junio. Sin embargo, algunos analistas sostienen que la caída se debe producir en una velocidad moderada.

Cabe señalar que el Banco de la República recientemente subió las tasas de interés del 9,25% al 10,25% en el inicio del 2026. Esto no solamente es una estrategia para controlar la inflación, sino también con el objetivo de impulsar la inversión extranjera para garantizar un mayor flujo de dólares en el mercado colombiano.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 3 de febrero

En su más reciente informe, el Banco de la República señaló que el dólar en Colombia se cotiza en 3.628 pesos para este martes 3 de febrero de 2026, lo que representa una disminución frente a la cifra reportada el día anterior (3.670 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este lunes. Estos son:

Bogotá: 3.580 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.580 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Medellín: 3.510 pesos por compra y 3.650 pesos por venta.

3.510 pesos por compra y 3.650 pesos por venta. Cali: 3.650 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.600 pesos por compra y 3.640 pesos por venta.

3.600 pesos por compra y 3.640 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Si el dólar se mantiene a la baja, los principales beneficiados son aquellos que realizan compras o adquieren tiquetes para viajar por fuera de Colombia, ya que encontrarán precios más económicos en el mercado, tal como sucede con los importadores. Mientras que los exportadores y quienes reciben remesas desde el exterior son los grandes afectados al no contar con las mismas ganancias si se realiza el cambio a peso colombiano.