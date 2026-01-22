Contraloría defendió operaciones de deuda del Gobierno y alerta que no se puede seguir endeudando

La Contraloría se pronunció sobre las operaciones de deuda que hizo el Gobierno a finales del año pasado y comienzos de este año y afirmó que dichas operaciones “cumplieron con los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la Nación”.

Y es que diversos economistas han señalado que la deuda por 4.950 millones de dólares que adquirió el Gobierno se adquirió a una tasa mucho más alta de lo que se pagaría usualmente por esa deuda

Sobre este asunto, Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor General, explicó en 6AM W que Colombia ha sido un país responsable en el pago de la deuda, incluyendo este gobierno.

No se están manejando las operaciones adecuadamente

Pero además resaltó que la operación, tanto de los títulos que se expidieron en el mes de diciembre, que fueron por 23 billones de pesos, fue “una operación inusual”, y la deuda del mes de enero, “están dentro del marco de la regla fiscal de mediano plazo”.

No obstante, el Vicecontralor reconoció que el gobierno pudo optar por otro mecanismo, pero lo podía hacer por contratación directa o licitación. “La contratación directa no es ilegal, ni es un delito”, sentenció.

“El total de la deuda hoy de Colombia está por el orden del 57% del PIB. ¿La regla fiscal qué dice? Que debe estar entre el 55% y el 71%”, sentenció.

Frente a los intereses con los cuales se negocian o los títulos de portafolio TES B o para la nueva deuda, aseveró que “nadie se inventa la tasa de interés”.

A ello agregó que “lo que nosotros hemos previsto inicialmente es que la operación y la tasa establecida corresponde al mecanismo internacional establecido para determinar el valor de la tasa de interés en test que tienen en cuenta el plazo en el que se establece”.

Zuluaga afirmó que en diciembre hicieron esa operación porque el gobierno tenía 1.4 billones de pesos en caja y tenía que pagar nóminas, tenía que pagar giros de transferencias del sistema general de participaciones, la cuota que corresponde a la UPC de salud, todas las obligaciones que tiene el Estado y el comportamiento que ha tenido el recaudo del país ha sido menor.

“Entonces se vio obligado el gobierno a hacer una transacción de este monto en el mes de diciembre para tener caja y para resolver un problema de operación habitual del Estado”, resaltó el Vicecontralor.

No obstante, le preocupa el crecimiento de la deuda.

¿De dónde vamos a sacar recursos para pagar la deuda?

“¿Colombia de dónde va a tener para pagar la deuda o para invertir recursos?, porque si se viene incrementando la capacidad o la forma en la que se oficia el presupuesto con los gastos inflexibles y el recaudo no mejora, vamos a estar graves“, afirmó el funcionario.

A ello agregó que “vamos a tener una crisis económica en 2029 que va a implicar una reorientación del presupuesto. Si el Gobierno que llega, sea de la vertiente que sea, no reduce el tamaño del Estado y los gastos de funcionamiento, vamos a tener dificultades porque tenemos un presupuesto inflexible”.

Por tanto, afirmó que “los gobiernos que vienen no pueden seguir resolviendo los problemas de liquidez, endeudándose más, jugando además con unas variables tan riesgosas”, sentenció.

Zuluaga recordó que en el periodo del gobierno anterior también tuvimos un adelanto de un año anticipado la retención para oxigenar caja y para poder financiar después de los créditos o la deuda que se hizo en el COVID.

“Es decir, este es un problema que todos los gobiernos lo repiten. Anticipo caja, me endeudo y trato de resolver el día a día del gobierno. Pero aquí ningún presidente asume el costo político de hacer un par, de intervenir esas variables que hemos dicho desde la Contraloría, que es tamaño del Estado, estructura de la finanza y mejora de la capacidad fiscalizadora para evitar la evasión, el contrabando y muchos otros fenómenos”, remató.

