Inicia la inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales de 2026

POLÍTICA

A partir de hoy, y hasta el 13 de marzo se llevará a cabo la inscripción de candidatos para presidente y vicepresidente de la República, que se realizarán el 31 de mayo, indica la Registraduría.

En los casos en que los candidatos a la presidencia sean seleccionados mediante las consultas del 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.

Las candidaturas pueden ser inscritas por partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales y coaliciones.

En este mismo plazo (hasta el 13 de marzo) también pueden inscribirse los promotores del voto en blanco.

El trámite de inscripción debe realizarse personalmente en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, previo agendamiento de una cita.