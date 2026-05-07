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07 may 2026 Actualizado 01:54

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🔴EN VIVO Tolima vs. Nacional: por la fase de grupos de la Copa Libertadores

El conjunto pijao buscará mantener su invicto como local y acercarse a la pelea por la clasificación.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Deportes Tolima afrontará un duelo clave en la fase de grupos recibiendo a Club Nacional de Football, en un compromiso que puede definir gran parte de sus aspiraciones internacionales. El cuadro ibaguereño llega motivado tras la contundente victoria conseguida en la jornada anterior, resultado que le permitió meterse nuevamente en la pelea dentro del grupo.

Aunque el presente reciente de Tolima ha sido irregular en todas las competiciones, el equipo dirigido por los “Pijaos” ha mostrado una cara completamente distinta jugando en casa. El conjunto colombiano acumula una larga racha sin perder como local y además ha logrado mantener solidez defensiva en sus partidos internacionales disputados en Ibagué, aspecto que buscará repetir en su última presentación como anfitrión en esta fase.

Por el lado de Nacional, el panorama no es el mejor. El equipo uruguayo llega tras varias derrotas consecutivas y mostrando fragilidad defensiva, algo que preocupa de cara a esta exigente visita. Además, el historial reciente jugando fuera de casa tampoco favorece al conjunto “Albo”, que ha sufrido en sus visitas a territorio colombiano y necesita reaccionar rápidamente para no complicar sus opciones de clasificación.

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