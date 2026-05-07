“El partido se puede caer”: alarma por amistoso de Colombia antes del Mundial

La despedida de la Selección Colombia antes de la próxima Copa del Mundo podría no realizarse en Bogotá. Así lo informó el periodista César Augusto Londoño, quien reveló que el amistoso frente a Selección de Costa Rica, programado para el 29 de mayo, “está a punto de caerse” debido a los problemas que existen actualmente para utilizar el Estadio El Campín.

Le puede interesar: Santa Fe dejó escapar la victoria ante Corinthians en el último suspiro

Según explicó el comunicador, las dificultades administrativas y operativas que rodean el escenario bogotano han complicado seriamente la realización del evento. “La tramitología, las dificultades, los inconvenientes, lo complicado que se ha vuelto hacer fútbol en el Estadio El Campín de Bogotá, están impidiendo la realización de esa despedida”, comentó Londoño.

El partido estaba pensado como un homenaje para la afición capitalina antes de que el combinado nacional emprendiera su camino mundialista. Sin embargo, la incertidumbre crece con el paso de los días y todavía no habría garantías para disputar el encuentro en Bogotá.

También le interesa: Así quedó Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Champions League, tras ser eliminado con Bayern

“Es una lástima que la capital de la República no pueda ver la Selección Colombia en la despedida”, afirmó el periodista, dejando ver su inconformidad con la situación que atraviesa el principal estadio de la ciudad.

Londoño también puso como ejemplo otro compromiso del fútbol colombiano que tuvo que cambiar de sede por los mismos inconvenientes. “Incluso el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, que estaba pensado para hacerse en El Campín, no se va a poder realizar y se tendrá que ir al Estadio de Techo”, aseguró.

Lea aquí también: [VIDEO] Luis Díaz desconsolado luego de la eliminación con el Bayern Múnich en Champions