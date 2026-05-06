🔴EN VIVO Santa Fe vs. Corinthians: por la fase de grupos en la Copa Libertadores
El conjunto cardenal necesita una victoria para seguir firme en la pelea por clasificar.
Independiente Santa Fe afrontará un duelo decisivo frente a Sport Club Corinthians Paulista en Bogotá, en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo E. El equipo capitalino llega obligado a sumar de a tres luego de complicar su panorama en la jornada anterior, y aunque en la liga local atraviesa un buen momento con varias victorias consecutivas, en el torneo internacional todavía no logra mostrar la misma contundencia.
El cuadro cardenal intentará apoyarse en su fortaleza como local y en el respaldo de su hinchada en El Campín, escenario donde recientemente ha mostrado eficacia ofensiva. Santa Fe sabe que una derrota podría dejarlo dependiendo de otros resultados y acercarlo más a la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana que a los octavos de final.
Por su parte, Corinthians llega con mayor tranquilidad tras un sólido inicio de fase de grupos. El conjunto brasileño mantiene un rendimiento destacado en el certamen continental, con puntaje ideal y una defensa que aún no ha recibido goles. Aunque viene de caer en el Brasileirao, el “Timão” quiere aprovechar esta jornada para asegurar anticipadamente su clasificación y ratificar el favoritismo con el que aterriza en territorio colombiano.
Siga la transmisión del partido:
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
GOOOOOL de Santa Fe
Se valida el gol de Hugo Rodallega.
Gol de Santa Fe que será revisado
Hugo Rodallega espera la revisión del arbitro
Tiro de esquina
Oportunidad de Santa Fe
Fuerte inicio del segundo timpo
Disparos fuera del área que el portero Souza ataja de gran manera.
Inicia el segundo tiempo
Se reanuda el compromiso
Finaliza el primer tiempo
Santa Fe 0-0 Corinthiaans
Tiempo adicional
se sumarán cinco minutos
Tapa el portero Souza un fuerte disparo desde fuera del área por parte de Yeicar Perlaza.
Oportunidad de Santa Fe
Disparo desde la mitad de la chancha por parte de Hugo Rodallega que pasa muy cerca del arco
Dura falta sobre Nahuel Bustos , genera un tiro libre peligroso a favor de Santa Fe
Pausa de hidratación
Minuto de pausa en el partido
Santa Fe ataca por la banda de Yeicar Perlaza y generan peligro en el área de Corinthians.
Se salva Santa Fe
atajada del portero al remate de Newerton
Independiente Santa Fe apuesta por los disparos de fuera del area para buscar el rebote.
Las contras de Santa Fe
Corinthians presiona alto y descuida la defensa
Primeras disputas de balón
fuerte pelean dentro del área antes del tiro de esquina de Corinthians
Inicia el partido
Ya rueda el balón en el Nemesio Camacho el Campín
Nóminas confirmadas
Nóminas confirmadas
Listo los camerinos del campín
Listo los camerinos del campín