🔴EN VIVO Santa Fe vs. Corinthians: por la fase de grupos en la Copa Libertadores

El conjunto cardenal necesita una victoria para seguir firme en la pelea por clasificar.

Independiente Santa Fe afrontará un duelo decisivo frente a Sport Club Corinthians Paulista en Bogotá, en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo E. El equipo capitalino llega obligado a sumar de a tres luego de complicar su panorama en la jornada anterior, y aunque en la liga local atraviesa un buen momento con varias victorias consecutivas, en el torneo internacional todavía no logra mostrar la misma contundencia.

El cuadro cardenal intentará apoyarse en su fortaleza como local y en el respaldo de su hinchada en El Campín, escenario donde recientemente ha mostrado eficacia ofensiva. Santa Fe sabe que una derrota podría dejarlo dependiendo de otros resultados y acercarlo más a la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana que a los octavos de final.

Por su parte, Corinthians llega con mayor tranquilidad tras un sólido inicio de fase de grupos. El conjunto brasileño mantiene un rendimiento destacado en el certamen continental, con puntaje ideal y una defensa que aún no ha recibido goles. Aunque viene de caer en el Brasileirao, el “Timão” quiere aprovechar esta jornada para asegurar anticipadamente su clasificación y ratificar el favoritismo con el que aterriza en territorio colombiano.

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