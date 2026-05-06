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07 may 2026 Actualizado 01:53

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Copa Libertadores
Santa Fe SAN
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Santa Fe
Corinthians COR
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Corinthians
59'
2ª parte

🔴EN VIVO Santa Fe vs. Corinthians: por la fase de grupos en la Copa Libertadores

El conjunto cardenal necesita una victoria para seguir firme en la pelea por clasificar.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Independiente Santa Fe afrontará un duelo decisivo frente a Sport Club Corinthians Paulista en Bogotá, en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo E. El equipo capitalino llega obligado a sumar de a tres luego de complicar su panorama en la jornada anterior, y aunque en la liga local atraviesa un buen momento con varias victorias consecutivas, en el torneo internacional todavía no logra mostrar la misma contundencia.

El cuadro cardenal intentará apoyarse en su fortaleza como local y en el respaldo de su hinchada en El Campín, escenario donde recientemente ha mostrado eficacia ofensiva. Santa Fe sabe que una derrota podría dejarlo dependiendo de otros resultados y acercarlo más a la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana que a los octavos de final.

Por su parte, Corinthians llega con mayor tranquilidad tras un sólido inicio de fase de grupos. El conjunto brasileño mantiene un rendimiento destacado en el certamen continental, con puntaje ideal y una defensa que aún no ha recibido goles. Aunque viene de caer en el Brasileirao, el “Timão” quiere aprovechar esta jornada para asegurar anticipadamente su clasificación y ratificar el favoritismo con el que aterriza en territorio colombiano.

Siga la transmisión del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes
61'

GOOOOOL de Santa Fe

Se valida el gol de Hugo Rodallega.

60'

Gol de Santa Fe que será revisado

Hugo Rodallega espera la revisión del arbitro

53'

Tiro de esquina

Oportunidad de Santa  Fe  

50'

Fuerte inicio del segundo timpo

Disparos fuera del área que el portero Souza ataja de gran manera.

Inicia el segundo tiempo

Se reanuda el compromiso

Finaliza el primer tiempo

Santa Fe 0-0 Corinthiaans

45'

Tiempo adicional

se sumarán cinco minutos

33'

Tapa el portero Souza un fuerte disparo desde fuera del área por parte de Yeicar Perlaza.

30'

Oportunidad de Santa Fe

Disparo desde la mitad de la chancha por parte de Hugo Rodallega que pasa muy cerca del arco

27'

Dura falta sobre Nahuel Bustos , genera un tiro libre peligroso a favor de Santa Fe 

23'

Pausa de hidratación

Minuto de pausa en el partido

19'

Santa Fe ataca por la banda de Yeicar Perlaza y generan peligro en el área de Corinthians.

14'

Se salva Santa Fe

atajada del portero al remate de Newerton

10'

Independiente Santa Fe apuesta por los disparos de fuera del area para buscar el rebote.

6'

Las contras de Santa Fe

Corinthians presiona alto y descuida la defensa 

3'

Primeras disputas de balón

fuerte pelean dentro del área antes del tiro de esquina de Corinthians

Inicia el partido

Ya rueda el balón en el Nemesio Camacho el Campín

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