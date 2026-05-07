Santa Fe deja escapar la victoria ante Corinthians: así queda en tabla de posiciones de Libertadores

Independiente Santa Fe quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores 2026, luego de haber dejado escapar la victoria en el último suspiro en el Estadio El Campín. Fue igualdad a un tanto (1-1), resultado que deja al León prácticamente sin chances de clasificar a los octavos de final del certamen continental.

Fue un duelo de más a menos para los dirigidos por Pablo Repetto. Sobre los 59 minutos, Hugo Rodallega recibió una filtración extraordinaria de Jader Obrian para definir en soledad dentro del área, pero en el 90+4′ un centro pasado desde la derecha fue capitalizado de cabeza por Bruno Henrique.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE SANTA FE Y CORINTHIANS POR COPA LIBERTADORES

Así queda Santa Fe en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe pudo haberse puesto como escolta de los líderes en caso de haber ganado, ahora bien su empate lo deja en la tercera posición con apenas dos puntos sumados y -3 en la diferencia de gol. Se encuentra a cuatro unidades del segundo Platense, que por si fuera poco tiene un partido pendiente.

Pos. Equipo Puntos Dif. PJ 1. Corinthians 10 +6 4 2. Platense 6 0 3 3. Santa Fe 2 -3 4 4. Peñarol 1 -3 3

***El duelo entre Platense y Peñarol, que se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López, se jugará este jueves 7 de mayo a partir de las 5 de la tarde, hora colombiana.

Planteado así el panorama, Santa Fe queda con vida, siempre y cuando Platense pierda en su partido de la cuarta jornada. La victoria o incluso el empate del cuadro argentino dejará al León luchando con Peñarol por el tercer lugar, puesto que otorga cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana.