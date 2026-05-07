Tolima golea a Nacional y es líder del Grupo B en Copa Libertadores: vea acá la tabla de posiciones / COLPRENSA

¡Deportes Tolima saca la cara por el fútbol colombiano! En la noche de este miércoles 6 de mayo, el cuadro pijao se agigantó ante su gente y goleó 3-0 al Nacional de Uruguay, resultado que lo deja como absoluto líder del Grupo B.

Fue una cuarta fecha soñada para los dirigidos por David González, que se pusieron en ventaja durante el tiempo añadido, tras una pena máxima revisada en el VAR que a la postre Luis Sandoval cambió por gol. Más adelante, al minuto 78, un veloz contragolpe por sector derecho fue finiquitado a la perfección por Jherson Mosquera; finalmente, al 89′, un pase largo fue aprovechado por Jersson González para definir por encima del meta rival.

REVIVA ACÁ LA GOLEADA DEL TOLIMA SOBRE NACIONAL EN LA COPA LIBERTADORES

Así quedó el Tolima en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Con el abultado triunfo por 3-0, el Deportes Tolima se puso como líder del Grupo B con 7 puntos y +4 en la diferencia de gol. Así pues, se encuentra tres unidades por encima de Coquimbo Unido, Universitario y el mismo Nacional uruguayo. Balance perfecto.

Pos. Equipo Puntos Dif. PJ 1. Tolima 7 +4 4 2. Universitario 4 0 3 3. Coquimbo Unido 4 -1 3 4. Nacional 4 -3 4

***Coquimbo Unido y Universitario del Perú se pondrán al día en el calendario este jueves 7 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de las 7 de la noche.

Deportes Tolima podría dejar lista su clasificación a la siguiente ronda en la próxima jornada, siempre y cuando logre imponerse en territorio chileno ante Coquimbo. Incluso el empate podría servirle, dependiendo de los resultados que se presente. Va por todo la banda de Lucas González.