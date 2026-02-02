Continúa la novela James Rodríguez. Aunque el volante colombiano no ha conseguido equipo de cara a la temporada 2026, ofertas no le han faltado. Entre ellas destaca la de Millonarios, equipo que le abrió las puertas en caso de que quisiera regresar al país.

James Rodriguez respondió a la propuesta de Millonarios

Ahora bien, César Augusto Londoño anunció en El Pulso del Fútbol que el volante cucuteño finalmente no actuará en el equipo azul, ni tampoco en cualquier otro club de la liga nacional. Lo anterior debido a temas de patrocinios.

“Se manifestó James a través de la gente que está con él y le agradeció a Millonarios el interés, pero definitivamente no puede en el fútbol colombiano. Ni en Millonarios, ni en otro equipo por los contratos de publicidad, entre ellos uno muy importante de BetPlay“, empezó diciendo Londoño.

Y a continuación explicó los motivos: “Lo han anunciado como imagen de varias marcas de cara al Campeonato del Mundo 2026 y hay una condición, el contrato se puede hacer, siempre y cuando James Rodríguez no esté actuando en la Liga Colombiana. Eso descarta completamente la venida de James al fútbol de nuestro país”.

Frente a esta información, Steven Arce aclaró que el NO de James se debe a los “imedimentos de contratos, que él ya firmó y deben ser altísimos”, y no porque Millonarios ”no le quiera pagar lo que pide”.

Por otro lado, César Augusto advirtió que el mismo Rodríguez Rubio admitió que todavía no tiene en sus planes volver a jugar en el balompié nacional: “Él ha dicho que todavía no es el momento de regresar al país, no sé si en algún momento de su carrera lo pueda hacer. Lo cierto es que le agradeció a Millonarios, manifestando su gratitud a través de la gente que lo maneja”.