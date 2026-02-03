Dos capturados tras operativo que evitó un atentado en Cali
Una acción de inteligencia permitió neutralizar una amenaza contra la ciudad y reforzó el trabajo conjunto entre autoridades y Fuerza Pública.
Gracias a una acción oportuna de las autoridades, Cali evitó un nuevo hecho violento que ponía en riesgo a la ciudadanía.
En el operativo fueron capturadas dos personas que se movilizaban en un vehículo por la ciudad y que transportaban material explosivo, el cual fue incautado por la Policía antes de que pudiera ser utilizado.
Más información
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los capturados se dirigían a atacar una estación de Policía y otros puntos de la ciudad, por lo que la interceptación del vehículo resultó clave para impedir que la amenaza se materializara y para proteger a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.
Desde la Administración Distrital se destacó el trabajo articulado entre los equipos de inteligencia y las autoridades operativas, así como la importancia de mantener estos esfuerzos para preservar la tranquilidad en distintos sectores de la ciudad.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir aportando información oportuna, recordando que la colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir hechos violentos y fortalecer la seguridad.