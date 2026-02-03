¿Quién quedará al mando de La Inmaculada tras la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’?

A las 4:15 de la madrugada de este 3 de febrero, fue extraditado a Estados Unidos Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado como máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, también conocida como la Oficina de Tuluá.

La extradición se produjo tras varios años en los que, según las autoridades, Pipe Tuluá continuó dirigiendo la estructura criminal desde distintos centros penitenciarios del país, entre ellos La Picota en Bogotá.

Pese a que el propio extraditado pidió a sus subalternos no tomar represalias, tanto en una carta como en un audio revelado 6AM W, las autoridades redoblaron los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y eventuales disputas internas por el poder criminal.

La extradición de Pipe Tuluá abre un nuevo interrogante: ¿quién asumirá el control de una de las estructuras criminales más temidas del centro del Valle del Cauca?

Antecedentes: el origen y expansión de La Inmaculada

De acuerdo con informes de inteligencia, en 2012 se detectó la consolidación de un nuevo monopolio criminal liderado por Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, quien se encontraba privado de la libertad junto a Andrés Felipe Marín Silva, entonces jefe de finanzas de la organización.

Esta estructura, denominada La Inmaculada, es señalada como una mutación de la organización criminal Los Rastrojos.

Tras la captura de alias Porrón en 2015, en zona rural de Jamundí, Pipe Tuluá asumió el liderazgo del componente de sicariato conocido como Los Sayayines, y posteriormente el control total de la banda.

Para 2014, las autoridades ya lo señalaban como jefe máximo de La Inmaculada, responsable de delitos como homicidio, secuestro y extorsión.

En 2015, Pipe Tuluá fue capturado en zona rural del municipio de El Cerrito, junto a dos escoltas. Sin embargo, incluso desde prisión, continuó impartiendo órdenes y financiando la expansión criminal, promoviendo la creación de microbandas.

Entre las estructuras asociadas se encuentran:

• Los Canosos, desarticulada en 2017, liderada por su cuñado, alias El Mueco.

• Los Cucos, desarticulada en 2018, encabezada por su hermano alias Nacho.

• Entre 2019 y 2021, cayeron bandas como La Avenida Cali, La 30, Los Viejos, Las Sombras, Leviatán y Los Séptimos, todas bajo su presunto mando.

INPEC confirmó amenazas tras el traslado de ‘Pipe Tuluá', jefe criminal de 'La Inmaculada' Ampliar

Extradición de alias 'Pipe Tuluá'. Foto: Policía Nacional Ampliar

Actualidad: outsourcing criminal y control territorial

Las investigaciones más recientes establecen que La Inmaculada delinque bajo un modelo de “outsourcing criminal”, tercerizando delitos como sicariato, microtráfico, extorsión y hurtos, a través de estructuras independientes que responden a una jefatura central.

Según las autoridades, los homicidios eran utilizados como mecanismo de control y generación de temor, con el fin de dominar la economía criminal del microtráfico, la extorsión al comercio, el monopolio de productos de la canasta familiar y el hurto de motocicletas en Tuluá.

¿Quién liderará ahora La Inmaculada?

De acuerdo con las investigaciones, el mando de la organización criminal quedaría en manos de los hermanos de alias Pipe Tuluá:

• Edison Marín Silva, alias Care Vieja.

• Mauricio Marín Silva, alias Nacho o La N.

Ambos se encuentran recluidos en centros carcelarios y, según las autoridades, ya ejercían como segundos al mando, impartiendo órdenes desde prisión.

¿Quién liderará ahora La Inmaculada? Ampliar

Además, aparecen otros líderes encargados del control territorial, la extorsión, el monopolio de alimentos y el sicariato, entre ellos los alias El Enano, El Zarco, El Muñeco y El Ruso, quienes se habrían dividido los barrios de Tuluá para mantener el dominio criminal.

Los más buscados

En el reciente cartel de los más buscados de Tuluá, figuran cuatro presuntos integrantes de La Inmaculada:

• Yazmani Paloma Escobar y Luis Alejandro Tangarife, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

• Jaiver Yesid Granados y Juan José Blandón, alias Pollo, con recompensas de hasta 20 millones de pesos.

Paralelamente, las autoridades investigan a la organización por el reclutamiento de menores de edad, entre los 12 y 17 años, para actividades delictivas.

Los más buscados en Tuluá - Policía Valle Ampliar

Plan de seguridad reforzado en Tuluá

Desde 2025, las autoridades mantienen un plan integral de intervención en el municipio, el cual será reforzado tras la extradición de Pipe Tuluá.

Según la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, hasta la fecha han sido desarticuladas 20 microbandas que delinquían al servicio de La Inmaculada, como parte de una estrategia para debilitar su estructura financiera y operativa.