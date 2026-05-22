Cali le apuesta a convertirse en la primera ciudad del país con alumbrado 100 % LED

La inversión proyectada es de 450 mil millones de pesos y será asumida por un aliado privado que será escogido mediante licitación pública. Foto: EMCALI

Cali

Empresas Municipales de Cali Emcali anunció el inicio del proceso para transformar por completo el alumbrado público de la ciudad con tecnología LED y un sistema inteligente que permitirá monitorear las luminarias de manera remota.

La apuesta incluye el cambio de 101 mil luminarias que aún faltan por modernizar y la instalación de cerca de 3 mil nuevos puntos de iluminación en zonas urbanas y corregimientos. Actualmente, Cali cuenta con unas 160 mil luminarias y ya ha renovado cerca del 30 % de su red.

La inversión proyectada es de 450 mil millones de pesos y será asumida por un aliado privado que será escogido mediante licitación pública. Según el gerente de Emcali Roger Mina, la ciudad no entregará anticipos ni adquirirá deudas para ejecutar el proyecto.

“Este proceso se va a llevar a cabo con recursos 100% por parte de ese aliado que resulte seleccionado. La ciudad no se endeudará, no realizará anticipo alguno, sino que se pagará al aliado solo cuando termine. El aliado tendrá un plazo de 24 meses para llevar a cabo esta modernización de la totalidad del alumbrado público de la ciudad y la instalación de los nodos de telegestión y tendrá que acreditar también la capacidad financiera. Con este proyecto Cali va a ser la primera ciudad del país con su alumbrado público 100% en luz led”, señaló.

El contrato sería adjudicado a finales de julio y desde ese momento, el operador tendrá dos años para ejecutar las obras, por lo que la meta es que Cali tenga un sistema de alumbrado completamente LED y telegestionado en 2028.

Además de mejorar la iluminación en parques, vías y escenarios deportivos, el proyecto busca fortalecer la seguridad, reducir el consumo de energía y sentar las bases para convertir a Cali en una ciudad inteligente, con infraestructura preparada para cámaras y sensores tecnológicos.

El gerente de Emcali aseguró que el proceso contará con acompañamiento preventivo de la Procuraduría, la Contraloría y la Personería, además de veedurías ciudadanas con el fin de garantizar transparencia tanto en la licitación como en la ejecución del proyecto.